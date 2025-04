Carrillo reconhece mal início do Corinthians na Sul-Americana, mas demonstra otimismo para duelo contra o Racing-URU

O Corinthians entra em campo em busca de sua primeira vitória na Sul-Americana nesta quinta-feira. Pela terceira rodada do Grupo C, o Timão recebe o Racing-URU, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 19h (de Brasília). Antes do duelo, o meio campista Carrillo reconheceu o mal início do Alvinegro no torneio continental, mas se mostrou confiante para o próximo embate da equipe paulista em casa.

"Está claro que os dois primeiros jogos não foram o que a gente esperava. Agora é ir em busca dos três pontos na nossa casa, com a nossa torcida. Acho que amanhã dará tudo certo. Sabemos que não podemos facilitar mais, temos que buscar os três pontos porque o objetivo do clube é muito grande e depende desse jogo", declarou o atleta peruano.

Terceiro colocado do grupo, o Corinthians paulista começou o torneio com o pé esquerdo, estreando com derrota em casa para o Huracán, por 2 a 1. Depois, a equipe visitou o América de Cali, na Colômbia, empatou em 1 a 1 e conquistou seu primeiro ponto. Já o time uruguaio perdeu nas duas primeiras rodadas e é o lanterna da chave.

O duelo acontece em meio à iminente chegada do técnico Dorival Júnior, que aceitou a proposta para comandar o Corinthians. O treinador apenas precisa acertar uma pendência financeira com a CBF para assinar com o Timão. Enquanto isso, Orlando Ribeiro é quem estará à frente da equipe contra o Racing-URU.

Do outro lado, o Racing-URU não vive bom momento. A equipe do técnico Cristian Chambian venceu apenas um dos últimos cinco jogos e está há três sem ganhar. Na Sul-Americana, perdeu para o Huracán, por 3 a 1, na estreia, e foi goleado pelo América de Cali, por 5 a 0.

Uma provável escalação do Corinthians para o duelo tem: Hugo Souza (Matheus Donelli); Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; André Carrillo, Raniele e José Martínez; Memphis Depay, Yuri Alberto e Romero (Coronado).