Com seis desfalques, Zubeldía define São Paulo para pegar o Libertad (PAR)

O técnico Luis Zubeldía definiu o São Paulo para enfrentar o Libertad (PAR) na noite desta quarta-feira, às 21h30, no Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O argentino conta com diversos desfalques importantes.

O Tricolor entra em campo com: Rafael; Ferraresi, Ruan e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Alves e Wendell; Ferreirinha e André Silva. Como é costumeiro, a equipe pode jogar com linha de três atrás ou com Ferraresi atuando como lateral-direito e Cédric na ponta.

Desfalcam o time nesta rodada o zagueiro Arboleda, os volantes Pablo Maia e Luiz Gustavo, o meia Oscar e os atacantes Lucas e Calleri. Assim como no clássico contra o Santos, o jovem Lucca fica no banco de reservas e pode fazer sua estreia profissional.

O jogo pode valer a liderança do grupo para o São Paulo. O Tricolor soma quatro pontos e está em segundo, atrás do adversário de hoje, que tem seis. O Alianza Lima (PER), que tem um jogo a mais, igualou a pontuação do São Paulo ao vencer o Talleres (ARG) na última terça-feira (22)