Corinthians fecha preparação para pegar o Racing-URU pela Sul-Americana; veja time provável

Nesta quarta-feira, no CT Dr Joaquim Grava, o Corinthians encerrou a preparação para o duelo contra o Racing-URU, válido pela terceira rodada da Sul-Americana. As equipes se enfrentam nesta quinta, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 19h (de Brasília).

Em um dia movimentado no clube com o acerto de Dorival Júnior, o interino Orlando Ribeiro realizou dois exercícios táticos com o elenco do Corinthians, após ativação na academia e aquecimento no gramado. Ao final da atividade, jogadas de bola parada ofensivas e defensivas também foram realizadas.

Apesar do acordo encaminhado, o ex-técnico da Seleção Brasileira ainda precisa resolver pendências financeiras com a CBF para assinar com o Corinthians. Enquanto isso, Orlando Ribeiro segue no comando técnico da equipe.

Desfalque desde a final do Campeonato Paulista, Hugo Souza espera retornar ao time titular do Corinthians. O goleiro se recuperou de uma lesão no retofemoral da coxa direita e treinou normalmente com o elenco durante a semana.

Treino da tarde no CT Dr. Joaquim Grava! ?? O Timão realizou o último treino antes da partida de amanhã pela CONMEBOL Sudamericana. ????#VaiCorinthians pic.twitter.com/2SlvCDZWpA ? Corinthians (@Corinthians) April 23, 2025

O meia Igor Coronado também é outro que pode retornar. Ele está recuperado de um trauma no ombro esquerdo e, assim como Hugo, tem treinado com o elenco. Garro, com tendinopatia patelar no joelho direito, segue como desfalque.

Matheuzinho e Martínez voltam ao time após cumprirem suspensão na vitória sobre o Sport, por 2 a 1, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que Ribeiro não mexa muito nos 11 iniciais.

Assim, um provável Corinthians tem: Hugo Souza (Matheus Donelli); Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; André Carrillo, Raniele e José Martínez; Memphis Depay, Yuri Alberto e Romero (Coronado).

O Corinthians ainda não venceu na Sul-Americana e ocupa a terceira posição do Grupo D, com um ponto, enquanto o Racing-URU figura na lanterna, sem pontos.