Cirurgia de Calleri é bem-sucedida e atacante inicia recuperação no São Paulo

O atacante Jonathan Calleri passou por cirurgia nesta quarta-feira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para correção da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O procedimento foi realizado com sucesso, e o jogador argentino deve receber alta hospitalar nos próximos dias.

A lesão ocorreu na semana passada, durante a partida com o Botafogo, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. Após exames realizados ainda no Rio de Janeiro, o São Paulo confirmou a gravidade da contusão, que exigiu intervenção cirúrgica imediata.

A recuperação do camisa 9 deverá se estender por aproximadamente nove meses, o que significa que Calleri não deve mais atuar pelo São Paulo nesta temporada. A reabilitação será realizada no centro de excelência em saúde e performance do clube, onde o atacante iniciará o processo fisioterápico assim que liberado pela equipe médica.

Em sua segunda passagem pelo São Paulo, Calleri soma 228 jogos com a camisa tricolor, com 79 gols e 27 assistências. Foi campeão da Copa do Brasil em 2023 e da Supercopa Rei em 2024.

A lesão do centroavante representa mais um problema para o departamento médico são-paulino, que já trata de nomes importantes do elenco. Estão em recuperação os volantes Pablo Maia e Luiz Gustavo, o zagueiro Arboleda e os meias Lucas Moura e Oscar, todos com lesões musculares ou ligamentares.

Pelo Brasileirão, São Paulo volta a campo no próximo sábado, às 18h30, diante do Ceará, na Arena Castelão.