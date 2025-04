Grande Comemoração do dia Mundial do Tênis de Mesa!

O Dia Mundial do Tênis de Mesa, nesta quarta-feira, 23, foi celebrado no Brasil da maneira que ele merece: com vários eventos e ações ao redor do país para a valorização e a promoção da modalidade.

O principal deles, organizado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), aconteceu em São Paulo, no Centro Olímpico. Aberta ao público, a comemoração contou com ativações e experimentações da modalidade, inclusive no modo virtual. Estiveram presentes vários atletas paralímpicos, além de personalidade do tênis de mesa e autoridades da cidade de São Paulo, como o Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Rogério Lins. Ele falou sobre a importância do evento e o crescimento da modalidade no país.

"O tênis de mesa brasileiro sempre foi muito forte, mas vive um momento especial. Hoje estamos recebendo vários atletas aqui no Centro Olímpico, medalhistas paralímpicos, que são motivo de inspiração para todos nós. Receber a CBTM aqui, no Dia Mundial do Tênis de Mesa, logo após o título do Hugo Calderano, quebrando uma hegemonia chinesa, é motivo de muita alegria", disse.

"Esperamos que esse esporte, que já é tão forte e tradicional no Brasil, ganhe novos adeptos. Nossa missão aqui é garantir infraestrutura, todos os equipamentos necessários, para que possamos lapidar os talentos e amanhã ou depois eles estarem disputando grandes competições e orgulhando o Brasil", completou.

Essa infraestrutura, inclusive, contará com mais um apoio da CBTM anunciado nesta quarta. A entidade doará duas mesas oficiais para o Centro Olímpico, melhorando as instalações para os jogadores que treinam no local. Uma das atletas presentes foi Bruna Alexandre, medalhista paralímpica e atual líder do ranking mundial na classe 10. Ela participou das ativações e bateu bola com os visitantes nas mesas.

"Essa é uma data muito especial para a modalidade. Vivo o tênis de mesa há 23 anos e estou muito feliz de mais um ano estar aqui comemorando essa data, junto com tantos jogadores, atletas, que amam essa modalidade. Temos que comemorar muito todos os anos", falou.

Alaor Azevedo, assessor especial da CBTM, falou sobre o momento especial que o Brasil vive e o crescimento esperado após o título de Hugo Calderano na Copa do Mundo, no último domingo. "É um esporte fácil, barato, todos podem jogar. É o único esporte no Brasil que os eventos olímpicos e paralímpicos são juntos. É um esporte inclusivo, cada vez mais as pessoas jogam. Todo mundo joga pingue-pongue, são mais de 30 milhões de jogadores de acordo com uma estimativa que fizemos. As escolinhas estão lotadas. Vamos entrar em um crescimento progressivo do tênis de mesa no Brasil. Estamos preparados para esse boom que o título do Hugo Calderano vai dar", declarou.

Além de São Paulo, outras sete cidades também realizaram ações para comemorar o Dia Mundial do Tênis de Mesa, organizadas pelas federações estaduais, são elas: Belo Horizonte, Porto Velho, Rio Branco, Teresina, Fortaleza, Cuiabá e Porto União, em Santa Catarina.

Na internet, em celebração à data especial começou a campanha #EuAmoTenisdeMesa. Qualquer pessoa pode participar, postando uma foto ou vídeo relacionados à modalidade, com a hashtag #EuAmoTenisdemesa, além de marcar e seguir o perfil da CBTM no Instagram (@cbtm). A publicação com mais visualizações será premiada com um uniforme autografado pela seleção brasileira e um kit de tênis de mesa.