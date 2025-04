Flaco López destaca preparação na altitude e conta qual pode ser a "arma" do Palmeiras contra o Bolívar

O Palmeiras fez seu último treino nesta quarta-feira antes de ir a campo para enfrentar o Bolívar, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O atacante Flaco López destacou a logística da equipe, que encerrou a preparação com treino já na altitude, no estádio do The Strongest, e contou qual pode ser a "arma" da equipe para tentar vencer o jogo.

A delegação palmeirense chegou ao local do jogo na noite da última terça-feira a fim de preparar os atletas às condições da altitude de La Paz.

"O Palmeiras tem uma estrutura boa para nos apoiar. Chegamos um dias antes e fica mais fácil de fazer as coisas. Pessoalmente, também tenho boas lembranças da Bolívia pelo gol marcado, nem tanto pelo resultado. Temos de tentar mais chutes de fora da área que acho que vai dar certo para nós", disse o argentino.

O time comandado pelo técnico Abel Ferreira entra em campo defendendo uma invencibilidade de oito jogos, com seis vitórias consecutivas. A equipe tem 100% de aproveitamento na Libertadores, com duas vitórias. Assim, lidera o Grupo G, com seis pontos.

"É sempre melhor quando estamos ganhando e fazendo as coisas bem. Tem mais um desafio para nós agora. Eu joguei só um jogo aqui, mas outros companheiros já jogaram outras vezes. Vai ser um jogo difícil, como sempre é, mas o treinador vai nos dar todas as ferramentas para que façamos o nosso melhor e consigamos os três pontos", declarou.

Sem Vitor Roque, que não viajou à Bolívia após relatar dores no tornozelo, Flaco López deve ser mantido no time titular. O argentino começou entre os 11 iniciais na vitória sobre o Fortaleza, por 2 a 1, no último domingo, e marcou o segundo gol do jogo.

"Estou bem, treinando muito bem, e isso está se refletindo nos jogos. Estou à disposição para quando o treinador precisar. Mais um jogo que temos para vestir essa camisa tão grande e vamos dar nosso melhor para conseguir mais três pontos", finalizou.

Bolívar e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Hernando Siles.