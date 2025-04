Com reservas, Fluminense arranca empate da Unión Española e lidera grupo na Sul-Americana

O Fluminense ficou no empate por 1 a 1 com o Unión Española, nesta quarta-feira, no Chile. Com o resultado, os tricolores chegaram a sete pontos e seguem na liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana. Já os chilenos foram a dois, em terceiro.

Os gols da partida aconteceram na parte final do segundo tempo. O Unión Española abriu o placar com Aránguiz, mas o Fluminense empatou nos acréscimos, com Nonato.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o San José-BOL, no dia 8 de maio, em La Paz. No dia anterior, o Unión Española encara o Once Caldas-COL, na Colômbia.

O JOGO

A partida começou equilibrada, com as duas equipes voltadas para o ataque. No entanto, Unión Española e Fluminense pouco incomodavam o rival.

Aos poucos, os chilenos passaram a ter mais a bola e criaram a primeira chance aos 13 minutos, em chute de Montes que parou em Vitor Eudes. Já o Fluminense só criou boa chance aos 28. Everaldo recebeu passe na área, girou sobre a marcação e finalizou muito perto do gol.

O Unión Española não se intimidou e continuou sendo mais ofensivo. Os donos da casa voltaram a assustar com Suárez, mas o atacante acabou travado por Manoel na hora da finalização. Depois, Marin arriscou de longe e viu Vitor Eudes fazer a defesa. Assim, o duelo permaneceu igual até o intervalo.

No segundo tempo, o Unión Española seguiu melhor na partida. Tanto que aos sete minutos, Montes quase abriu o placar para os donos da casa. Depois, foi a vez de Ovelar receber passe na área, mas chutar em cima de Vitor Eudes.

O Fluminense buscava avançar nos contra-ataques, mas errava muitos passes no setor ofensivo. Já os chilenos pararam de chegar com perigo ao gol carioca.

Quando parecia que o duelo seguiria empatado, o Unión Española conseguiu marcar o gol da vitória aos 38 minutos. Thiago Santos errou na saída de bola e viu Aránguiz receber passe na área e chutar sem chance para Victor Eudes.

O Fluminense passou a avançar após o revés. Os cariocas mostraram força e conseguiram o empate nos acréscimos. Nonato acertou belo chute, sem chance para o goleiro para dar números finais no Chile.

Fim de jogo! Com um golaço de Nonato nos acréscimos, #TimeDeGuerreiros empata com o Unión Española em Santiago. pic.twitter.com/aSnmbgsJB0 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 23, 2025

FICHA TÉCNICA



UNIÓN ESPAÑOLA 1 X 1 FLUMINENSE

Local: Estádio Bicentenário Municipal de La Florida, em La Florida (Chile)



Data: 23 de abril de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Andres Matonte (Uruguai)



Assistentes: Martin Soppi (Uruguai) e Andres Nievas (Uruguai)



VAR: Andres Cunha (Uruguai)



Cartões amarelos: Diaz (Unión Española); Bernal, Vagno, Everaldo e Julio Fidélis (Fluminense)

GOLS



UNIÓN ESPAÑOLA: Aránguiz, aos 38min do segundo tempo



FLUMINENSE: Nonato, aos 48min do segundo tempo

UNIÓN ESPAÑOLA: Franco Torgnascioli, Brayan Véjar, Valentín Vidal, Nicolás Diaz e Felipe Espinoza (Pereira); Bruno Jauregui, Montes (Ovelar), Ariel Uribe, Matías Marín (Ramírez) e Pablo Aránguiz; Matias Suárez (Norambuena)



Técnico: José Luis Sierra

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Julio Fidelis, Manoel, Thiago Santos e Vagno (Gustavo Cintra); Facundo Bernal, Nonato e Rubén Lezcano (Lavega); Kevin Serna (Wesley Natã), Everaldo e Keno (Paulo Baya)



Técnico: Alexandre Mendes