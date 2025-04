Recordes e índices nos 100m livre: Balduccini e Caribé brilham; João Gomes garante marca nos 50m peito

Grandes performances marcaram o terceiro dia do Troféu Maria Lenk, que rendeu mais três índices para o Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. Na quarta-feira, no Parque Aquático do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro, Stephanie Balduccini, Guilherme Caribé e João Gomes Jr. foram os principais nomes.

Stephanie Balduccini, da Unisanta, venceu os 100m livre com 53s87, cravou um novo recorde sul-americano e garantiu presença no Mundial pela segunda vez. A atleta já havia feito o tempo necessário nos 200m livre, na última terça.

Na versão masculina da prova, Guilherme Caribé, também da Unisanta, registrou 47s10, superou o recorde de campeonato que era de Cesar Cielo desde 2009 e atingiu o índice para Singapura. O tempo o coloca na elite da distância, muito perto da marca simbólica de 46 segundos.

João Gomes Jr., do Pinheiros, reforçou sua candidatura à Seleção Brasileira ao vencer os 50m peito com 27s23 e superar o índice exigido de 27s33. A competição vai até sábado, com entrada gratuita pela Avenida Gilberto Cardoso.

Confira os atleta com índice para o Mundial de Singapura até o momento

Guilherme Costa (Unisanta) - 400m livre: 3:46.80



Stephan Steverink (Flamengo) - 400m medley: 4:12.05



Stephanie Balduccini (Unisanta) - 200m livre: 1:56.43



Stephanie Balduccini (Unisanta) - 100m livre: 53.87 (recorde sul-americano)



Maria Fernanda Oliveira (Unisanta) - 200m livre: 1:57.60



Guilherme Caribé (Unisanta) - 100m livre: 47.10 (recorde de campeonato)



João Gomes Jr. (Pinheiros) - 50m peito: 27.23