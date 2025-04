Em retorno ao Canindé, Portuguesa realiza promoções especiais para duelo com Maricá

Com duas promoções especiais, a Portuguesa começou, nesta quarta-feira, a venda de ingressos para o retorno ao Estádio do Canindé, contra o Maricá. O jogo, válido pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, acontece neste sábado (26), às 17h (de Brasília).

No confronto diante dos cariocas, a Lusa colocará em prática o "ingresso em dobro". Desta maneira, por R$ 60, o bilhete dará direito à entrada para duas pessoas. Além disso, crianças com até 12 anos de idade não pagarão ingresso na partida contra o Maricá. Os ingressos, vale ressaltar, podem ser comprados online através do site www.ceosports.com.br, ou no dia do jogo nas bilheterias do Estádio do Canindé.

"É a volta para casa e queremos a presença do nosso torcedor neste dia marcante para todos. Esse apoio fará a diferença em um jogo importante", declarou Alex Bourgeois, sócio-investidor e presidente da Portuguesa SAF.

O sócio torcedor da Portuguesa, para contar com direito a ingresso gratuito ou meia-entrada, precisará fazer o check-in no aplicativo Somos Lusa até esta sexta-feira, às 12h.

Lembrando que, por conta das restrições estruturais do Canindé, apenas o setor da arquibancada estará disponível para os torcedores no duelo da Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro.