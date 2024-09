Botafogo lança terceira camisa 'futurista' e estreia será contra o Flu

O Botafogo lançou seu novo terceiro uniforme nesta sexta-feira (20). A estreia será no clássico contra o Fluminense, neste sábado (21), em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jornada Alvinegra

A nova camisa desenvolvida pela Reebok é predominantemente branca e tem detalhes em preto na gola e nas mangas. A frase "O Futuro é Glorioso" está estampada na altura da nuca. O uniforme de goleiro é roxo.

O Botafogo 'chega' ao futuro com a nova camisa. Os uniformes desenvolvidas para a temporada foram pensados seguindo a linha do tempo e com a alcunha de "Jornada Alvinegra". A sequência começou com a camisa listrada falando sobre o passado e a preta representando o presente.

Falar do Botafogo é falar sobre tradição, mas não podemos esquecer que estamos aqui para construir o futuro. Hoje o nosso clube representa uma nova era para o futebol brasileiro, é referência em inovação e se prepara para os novos tempos. Norteado por esses valores, que são de grande importância para o John [Textor], nossas equipes de branding, comunicação e marketing desenvolveram um uniforme que visa se conectar com a expectativa por um futuro ainda mais glorioso. Thairo Arruda, CEO do Botafogo

A nova camisa tem algumas exclusividades. Elas passam desde o tecido tecnológico até a fonte e os números desenvolvidos pela equipe de branding do Botafogo.

Torcedores podem adquirir a nova camisa nas lojas físicas do Botafogo, bem como no site oficial de vendas do clube e no site da Reebok.

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste sábado (21), no Maracanã. A bola rola às 18h30 (de Brasília)

Veja fotos da nova camisa

Thiago Almada posa com nova terceira camisa do Botafogo Imagem: Divulgação/Reebok

Jogadoras do Botafogo posam com novo terceiro uniforme do Botafogo Imagem: Divulgação/Reebok