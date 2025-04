Dupla artilheira do Santos no Paulista segue em branco no Brasileiro

Artilheiros do Santos no Campeonato Paulista, Guilherme e Tiquinho Soares vivem um jejum de gols. Em quatro rodadas do Campeonato Brasileiro, a dupla ainda não conseguiu ir às redes.

O time praiano marcou cinco gols neste início de Brasileirão. A equipe estreou com derrota para o Vasco, por 2 a 1, e depois ficou no empate em 2 a 2 com o Bahia. Na sequência, sofreu novo revés, dessa vez para o Fluminense, por 1 a 0. A primeira vitória ocorreu na última quarta-feira, quando o Peixe bateu o Atlético-MG, por 2 a 0.

Guilherme e Tiquinho não marcaram e sequer contribuíram com assistências no período. Barreal (2), Thaciano, Diego Pituca e Zé Ivaldo foram os responsáveis por balançar as redes a favor do Santos.

Mais uma grande partida com o #MantoSagrado, Tiquinho! ??? pic.twitter.com/qQUpJD232E ? Santos FC (@SantosFC) April 17, 2025

Dono de 10 gols do clube da Vila Belmiro em 2025, Guilherme atravessa período conturbado. O atacante apresentou queda de rendimento nos últimos jogos e não marca desde o dia 19 de fevereiro, na vitória santista de 3 a 2 sobre o Noroeste. De lá para cá, disputou sete partidas e foi titular em todos os compromissos do time na liga nacional.

Tiquinho, por sua vez, possui a metade dos gols marcados por Guilherme no ano e lida com um jejum menor. O centroavante não vai às redes desde a eliminação do Peixe no Paulista para o Corinthians. Assim como o camisa 11, foi titular nos quatro jogos da equipe no Brasileiro.

A dupla espera espantar a má fase neste domingo, no clássico contra o São Paulo, válido pela quinta rodada da competição. A bola rola no Morumbis a partir das 16h (de Brasília).