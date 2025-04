Pedro montou seu próprio DM em casa e acelerou retorno ao Fla em dois meses

Do UOL, no Rio de Janeiro

Pedro, enfim, matou as saudades das redes. Os dois gols feitos na goleada por 6 a 0 sobre o Juventude coroaram o esforço que o atacante teve para superar a grave lesão no joelho e retornar cerca de dois meses antes do previsto no Flamengo.

DM em casa

Além da grande estrutura oferecida pelo Flamengo no Ninho do Urubu, Pedro montou seu próprio departamento médico em casa. O atacante adquiriu todos os equipamentos necessários para realizar o trabalho de fisioterapia nos primeiros meses pós-cirurgia do ligamento cruzado anterior.

Além disso, desde 2021 ele conta com um fisioterapeuta particular. O profissional trabalha com o jogador semanalmente em sua residência após os treinos no Flamengo.

Na época da lesão, o camisa 9 realizava três sessões diariamente em sua casa. Os treinos eram complementarem ao trabalho feito no centro de treinamento rubro-negro.

A evolução na recuperação era nítida desde o início. Pedro já estava pisando no chão pouco tempo depois do procedimento cirúrgico.

Passado o período pós-operatório, o atacante focou na preparação física. Em seguida, já com os movimentos recuperados parcialmente, passou a se dedicar em recuperar a parte técnica.

Pedro retornou no dia 9 de abril, na derrota por 2 a 1 para o Central Córdoba (ARG), pela Libertadores. Ele entrou no segundo tempo e atuou por 16 minutos. No jogo seguinte, contra o Grêmio, pelo Brasileiro, ficou no banco e não foi aproveitado, voltando a campo contra o Juventude, onde fez os dois gols e atuou por 33 minutos.

Acredito que nesse tempo trabalhei de tudo. Foi muito tempo na academia, depois a parte da transição física também, a parte tática, técnica... A parte técnica priorizei muito também para esse retorno. Fico feliz de voltar a marcar. Claro que estou buscando ainda o melhor ritmo e, sem dúvida, vai voltar rápido porque tenho trabalhado para isso

Pedro

Disputa no ataque fica mais acirrada

Pela primeira vez, o técnico Filipe Luís está com todos os seus atacantes à disposição na temporada. Com isso, a disputa por uma vaga entre os titulares ficou ainda mais acirrada.

O treinador ainda não sabe se Pedro tem condições de atuar os 90 minutos. Ele deixou claro que irá respeitar as orientações dos médicos rubro-negros, mas a tendência é que Pedro tenha uma minutagem maior no clássico de amanhã, contra o Vasco, no Maracanã.