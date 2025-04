Relembre os cinco últimos trabalhos de Dorival Júnior, técnico na mira do Corinthians

A passagem do técnico Ramón Díaz no Corinthians chegou ao fim. Na tarde desta quinta-feira, o clube comunicou a demissão do treinador, que não resistiu aos desempenhos e aos resultados ruins após a final do Campeonato Paulista. A gota d'água foi a derrota para o Fluminense, em casa, na última quarta-feira.

A diretoria já está se movimentando no mercado e tem o técnico Dorival Júnior como plano A. Segundo apurado pela Gazeta Esportiva, o clube já fez contatos iniciais para tentar a contratação do treinador, mas ainda aguarda uma resposta oficial de Dorival.

Desse modo, a Gazeta Esportiva traz um panorama geral para mostrar ao torcedor corintiano como foram os últimos cinco trabalhos de Dorival, que está na mira do Corinthians.

Nos últimos cinco anos, Dorival Júnior esteve no comando de quatro clubes do futebol nacional: Athletico-PR, Ceará, Flamengo e São Paulo. Além disso, também treinou a Seleção Brasileira.

Athletico-PR (2020)

Dorival Júnior foi contratado pelo Athletico-PR no final de 2019. Tiago Nunes havia deixado o clube para fechar com o Corinthians e Dorival assumiu o clube paranaense. Esse foi o primeiro trabalho do treinador após o tratamento de um câncer na próstata.

O técnico comandou a equipe em 18 partidas, divididos em quatro competições: Campeonato Paranaense, Libertadores, Supercopa do Brasil e Brasileirão. E apesar do vice na Supercopa para o Flamengo, o trabalho começou promissor e com o título do Estadual, com direito a duas vitórias sobre o rival Coritiba na final.

No entanto, rapidamente a situação começou a desandar logo no início da Série A. A comissão técnica do comandante amargou quatro derrotas consecutivas para Santos, Fluminense, Palmeiras e São Paulo, o que culminou na demissão. Ao todo, foram 18 jogos, com nove vitórias, três empates, seis reveses e um aproveitamento de 55,5%.

Ceará (2022)

Coincidentemente, o cenário se repetiu, e Dorival Júnior assumiu o comando do Ceará também após a saída de Tiago Nunes. Depois de quase dois anos longe do futebol, Dorival voltou a treinar uma equipe e foi anunciado pelo Vôzão em março de 2022.

No Ceará, Dorival voltou a se destacar em cenário nacional e conseguiu fazer um bom trabalho, que foi inclusive reconhecido posteriormente. Foram 18 jogos no comando do time cearense, com três torneios disputados: Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana.

O treinador ajudou a classificar o Ceará para as oitavas de final da Copa do Brasil e conseguiu ótimos resultados na fase de grupos da Sul-Americana. Dorival, inclusive, teve uma sequência de invencibilidade de nove jogos, com cinco vitórias e quatro empates. Em função do grande trabalho, Dorival despertou o interesse do Flamengo.

Flamengo (2022)

No dia 9 de junho de 2022, o Flamengo oficializou a saída do técnico Paulo Sousa. O Rubro-Negro carioca, então, foi atrás de Dorival, que aceitou trocar o Ceará pelo Rio de Janeiro. Um dia depois, no dia 10, Dorival foi anunciado como novo treinador do clube da Gávea.

No Flamengo, Dorival teve mais um grande trabalho. Naturalmente, o início da trajetória teve algumas derrapadas, com três derrotas e uma vitória nos primeiros quatro jogos, mas o comandante corrigiu os problemas rapidamente e engatou uma ótima sequência de resultados.

De julho a setembro de 2022, o Flamengo deteve uma invencibilidade de impressionantes 19 partidas entre todas as competições, somando 15 triunfos e quatro empates. Com Dorival, o Rubro-Negro carioca ainda foi campeão da Copa do Brasil (em cima do Corinthians) e da Libertadores neste mesmo ano.

Ao final do trabalho, no entanto, Dorival acumulou quatro jogos sem vencer, com três derrotas e um empate. O contrato do técnico se encerrava ao fim de dezembro e, ao fim do vínculo, o treinador deixou o clube após a não renovação. Foram 43 jogos, com 26 vitórias, oito empates e nove derrotas, tendo aproveitamento de 66,6%.

Ramón Díaz deixa o comando técnico do Corinthians. Nesta quinta-feira (17), o Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento de Ramón Díaz do cargo de técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Emiliano Díaz, Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra, além do... pic.twitter.com/zw2CWdMxUG ? Corinthians (@Corinthians) April 17, 2025

São Paulo (2023)

Após deixar o Flamengo, Dorival Júnior aceitou retornar ao São Paulo para uma segunda passagem. Ele assumiu em abril de 2023, após a demissão de Rogério Ceni. E logo nos primeiros 11 jogos no comando da equipe, somou uma invencibilidade de sete vitórias e quatro empates.

No São Paulo, Dorival disputou três competições: Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Como todo trabalho, houve momentos de oscilação do Tricolor. De modo geral, foi uma passagem bastante sólida - tanto é que terminou a temporada no comando do time.

A segunda passagem de Dorival no time do Morumbi ficou muito marcada pela conquista do título da Copa do Brasil, o único que faltava na galeria de troféus do clube. No mata-mata, o Tricolor tirou Sport, os rivais Corinthians e Palmeiras. Na grande final, ainda superou o Flamengo por 2 a 1 no placar agregado.

Ao todo, o treinador comandou o São Paulo em 54 partidas, com 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas, totalizando 54,3% de aproveitamento. O bom desempenho no Tricolor chamou a atenção da CBF, que foi atrás do técnico para comandar a Seleção Brasileira.

Seleção Brasileira (2024/2025)

Por fim, o trabalho mais recente de Dorival Júnior é na Seleção Brasileira. O treinador foi contratado e anunciado pela CBF em janeiro de 2024 após a demissão de Fernando Diniz. Essa foi a primeira vez que o comandante treinou uma seleção nacional na carreira.

Dorival teve a oportunidade de comandar a Seleção em amistosos e em compromissos oficiais válidos pela Copa América e pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Em amistosos, foram quatro embates, com dois triunfos e dois empates.

Na Copa América, porém, o desempenho da Seleção foi decepcionante. O Brasil avançou às quartas de final com uma campanha de cinco pontos (dois empates e uma vitória). No mata-mata, porém, enfrentou o Uruguai e, após empate sem gols no tempo normal, perdeu nos pênaltis por 4 a 2.

Os números de Dorival nas Eliminatórias, por sua vez, não foram de todo ruins: em oito jogos, foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. No entanto, o que pesava eram as atuações abaixo da Seleção, que tem muita qualidade individual em seu plantel.

No fim das contas, o que pesou para a demissão de Dorival foi a dura derrota para a Argentina, por 4 a 1, fora de casa, pela 14ª rodada da competição classificatória. A Canarinho foi totalmente dominada pelo rival. Assim, o técnico deixou o comando da Seleção no fim de março, com sete triunfos, sete empates e dois reveses em 16 partidas (aproveitamento de 58,3%).

Desde então, Dorival Júnior está livre no mercado da bola.