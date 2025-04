Lenda do kickboxing, Tyrone Spong disputa título em estreia no Karate Combat

O lendário kickboxer Tyrone Spong, conhecido como 'King of the Ring', retornará aos holofotes no próximo dia 2 de maio, quando enfrentará o atual campeão dos pesados, Sam Alvey, pelo cinturão da categoria no Karate Combat 54, que acontece no dia 2 de maio, em Dubai. Com um impressionante cartel de 107 vitórias, sete derrotas e um empate no kickboxing, Spong, de 39 anos, é amplamente reconhecido como uma das maiores figuras da modalidade nas últimas décadas.?

Natural do Suriname e radicado na Flórida, o atleta iniciou sua carreira no kickboxing aos 13 anos, sob a orientação de Lucien Carbin. Ao longo de sua trajetória, conquistou títulos como o Glory 95kg Slam e o It's Showtime 95MAX World Champion, além de disputar o Glory Light Heavyweight World Championship Tournament em 2014. Sua transição para o boxe também foi bem-sucedida, com um cartel invicto de 14 vitórias, 13 delas por nocaute.

Em sua preparação para o combate contra Sam Alvey, o lutador demonstrou respeito pelo adversário, reconhecendo suas qualidades como lutador. No entanto, deixou claro que está determinado a conquistar o cinturão dos pesados do Karate Combat, destacando sua experiência e histórico de títulos em diversas categorias de peso.

"Sam (Alvey) é um bom lutador. Pode não ser o cara mais explosivo e 'matador' do mundo. Mas sempre faz o trabalho dele bem feito. Ele já enfrentou alguns companheiros da minha equipe, e sei muito bem que ele é perigoso. É uma luta e, como sempre, vamos até as últimas consequências se necessário", afirmou o surinamês.

Brasileiro em ação

Outro destaque do evento será o brasileiro Bruno Chaves, que fará sua estreia no Karate Combat 54. Carioca radicado em Dubai, Chaves possui passagens por organizações renomadas como o Glory e o Senshi. Ele enfrentará o russo Sergey Veselkin, prometendo trazer sua experiência e habilidades para o "pit" (arena de luta com as paredes anguladas similares a um fosso) da organização.

"O Karate Combat é uma surpresa boa na minha carreira, principalmente por ser algo novo. Treinei e lutei a vida inteira em ringues e cages. Agora vou para um ambiente totalmente diferente, o 'pit'. Parece que não muda muito, mas a estratégia tem de ser adaptada. Muitas técnicas diferentes podem ser testadas, e também há muita coisa a ser evitada. Estou 'amarradão' com essa experiência e oportunidade", disse o brasileiro.

Todas as edições do Karate Combat podem ser assistidas ao vivo e grátis no Youtube oficial do evento. O UFC Fight Pass Brasil também transmite.

