Goleiro do São Paulo, Rafael lidera o ranking de gols evitados no Brasileirão

Rafael vive ótimo momento à frente do gol do São Paulo. O goleiro, ainda invicto neste Campeonato Brasileiro, é o líder de gols evitados na competição. Além disso, o arqueiro soma outros números bem interessantes.

Segundo dados do Sofascore, Rafael evitou, em média, 2,64 gols do adversário por partida - sendo superior a todos os outros goleiros da Série A. O arqueiro são-paulino defendeu 82% das finalizações que chegaram à sua meta.

O top-5 do Brasileirão no quesito gols evitados conta também com: Lucas Arcanjo/Vitória (2,48), Weverton/Palmeiras (1,17), Tiago Volpi/Grêmio (1,13), Caíque França/Sport (0,88).

Além disso, Rafael sofreu, média, menos de um gol por partida. Isso porque, nas quatro primeiras rodadas, o São Paulo foi vazado três vezes (uma contra o Cruzeiro e duas diante do Botafogo). No total, são 14 defesas neste início de Brasileão - 11 delas em finalizações que aconteceram dentro da grande área do Tricolor.

? Rafael é o goleiro com mais gols evitados no @Brasileirao 2025! ?? ? 4 jogos

? 3 gols sofridos

? 14 defesas (!)

? 11 defesas em finalizações na área (!)

? 82% bolas defendidas (!)

? 2.64 gols evitados (!)

? Nota Sofascore 7.40 pic.twitter.com/yekD8zWjwB ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 17, 2025

Agora, a meta é vencer. O São Paulo acumula quatro empates nas primeiras quatro rodadas e aparece, atualmente, na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo volta aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Santos, no Morumbis, pela quinta rodada do Brasleirão.