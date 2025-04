Tri do Laureus, Daniel Dias torce por Rebeca: 'Trazer pro Brasil de novo'

Brasileiro com mais conquistas do Laureus World Sports Awards, o "Oscar do Esporte", o ex-nadador Daniel Dias torce para que a ginasta Rebeca Andrade possa levar o prêmio na edição de 2025.

A expectativa é muito alta. Ter uma brasileira concorrendo já mostra a força do nosso esporte. E com a Rebeca ainda mais. Ela fez um Jogos [Olímpicos de Paris] incrível. Está em uma categoria que vejo grande possibilidade de trazer o prêmio. Fui o último. Já tem um bom tempo, em 2016. Está na hora de trazer para o Brasil de novo e nada melhor que estarmos com a nossa maior medalhista. Espero, do fundo do meu coração, que ela possa trazer.

Daniel Dias

Maior nome paralímpico do Brasil, Daniel Dias foi eleito o Melhor Atleta com Deficiência do Prêmio Laureus em 2009, 2013 e 2016. Ele tem 24 medalhas paralímpicas, sendo 14 de ouro, e 31 pódios em Mundiais.

Rebeca foi indicada para a categoria Retorno do Ano. A cerimônia da 25ª edição do evento será realizada em Madri, na Espanha, no dia 21 de abril.

A brasileira concorre com a nadadora norte-americana Caeleb Dressel, a esquiadora suíça Lara Gut-Behrami, a motociclista espanhola Marc Márquez, a indiana Rishabh Pant, do críquete, e a nadadora australiana Ariarne Titmus.

A ginasta pode ser a primeira mulher brasileira a conquistar o Prêmio Laureus. O Brasil já levou o troféu com o skatista Bob Burnquist, como Esportista de Ação, em 2002. O atacante Ronaldo levou o troféu de Melhor Esportista em 2003, mesmo ano em que o prêmio de Melhor Equipe ficou com a seleção brasileira, campeã da Copa do Mundo. Além do já citado Daniel Dias.

O ex-nadador foi mestre de cerimônia da CBC & Clubes Expo, que aconteceu em Campinas, e reuniu diversas entidades ligadas ao esporte. "Foi bem legal. Incrível poder viver isso aqui. Por mais que eu tenha parado, a gente respira esporte. O esporte transformou a minha vida, e estar em um evento como esse, com os clubes formadores, fiquei muito feliz. Mestre de cerimônia foi uma experiência totalmente diferente, espero ter me saído bem".

Quebramos um paradigma. Um atleta paralímpico estar em um fórum como esse mostra que precisamos falar de esporte, seja ele olímpico ou paralímpico. Nós carregamos a mesma bandeira.

Daniel Dias

Daniel Dias se aposentou das piscinas em 2021, após participação nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Ele também esteve em Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016.

O que mais ele falou?

Momento da natação paralímpica e Gabrielzinho. "Gabrielzinho hoje é o nosso nome da natação paralímpica. Vejo com bons olhos tudo que está acontecendo e não apenas pelo Gabriel. Acho que a natação paralímpica está vindo em uma evolução muito grande. Eu poderia citar vários nomes que conquistaram medalhas e isso é muito bacana, mostra um trabalho que está sendo bem feito. É importante os clubes formadores e associações entenderam a importância de dar uma boa estrutura aos atletas. Temos o nosso CT Paralímpico"

Expectativa para o Brasil em Los Angeles-2028 após boa campanha em Paris. "O sarrafo subiu e isso é muito bom. Tinha uma grande meta e objetivo de bater o recorde de medalhas. Bate o recorde de medalhas, alcança o quinto lugar. Acho que é o momento de pés no chão, continuar fazendo o trabalho que o Comitê Paralímpico Brasileiro vem fazendo. Evoluir algumas coisas nesse ciclo para chegar em Los Angeles e, quem sabe, brigar pelo quarto lugar. Acho que temos de ir degrau a degrau para alcançarmos terceiro, segundo e, por que não, brigar com a China nesse quadro de medalhas".