Seleção Feminina anuncia dois amistosos no Espírito Santo em Outubro

Após ficar com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a Seleção Feminina tem dois confrontos marcados contra a Colômbia em outubro. Os jogos serão disputados nos dias 26 e 29 de outubro no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo.

Esta será a primeira vez que a Seleção Brasileira feminina vai jogar no Espírito Santo.

Liderada pela jovem Linda Caicedo, a seleção colombiana é a principal concorrente do Brasil na América do Sul. Elas se destacaram tanto na última Copa do Mundo, quanto na Olimpíada, passando da fase de grupos nas duas oportunidades.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Selec?a?o Feminina de Futebol (@selecaofemininadefutebol)

"Quando lançamos a pedra fundamental para a construção do Centro de Desenvolvimento do Futebol em Serra, prometi para o governador Renato Casagrande e para o presidente da Federação, Gustavo Vieira, levar jogos da Seleção e grandes eventos para o Estado. Estou cumprindo essa promessa e tenho certeza que os capixabas vão fazer duas lindas festas para as nossas medalhistas olímpicas", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao anunciar a realização dos jogos.

Os amistosos marcarão o início da preparação da Seleção para a disputa da Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil. O país foi eleito em maio pelo Congresso da Fifa para receber pela primeira vez o Mundial Feminino.

"O Espírito Santo e a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo estão muito felizes em receber esses dois amistosos da Seleção Brasileira Feminina logo após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Essas duas partidas fazem parte da estratégia da Federação de valorização e desenvolvimento do futebol feminino", afirmou o presidente da FES, Gustavo Vieira.

"Os amistosos serão marcos para incentivar a prática do futebol feminino no nosso Estado. As duas partidas estão incluídas na política de desenvolvimento do futebol feminino do Estado. Pela primeira vez, a Federação está realizando o Estadual sub-17 feminino com a ajuda da CBF. Nosso intuito é exatamente esse, incentivar a prática do futebol feminino e desenvolvimento do futebol feminino no Estado Espírito Santo em parceria com a CBF", completou.