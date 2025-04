Ainda com interino, Corinthians faz treino tático e avança em preparação para encarar o Racing-URU

Na tarde desta terça-feira, o elenco do Corinthians avançou na preparação para a partida contra o Racing, do Uruguai, válida pela Copa Sul-Americana. A atividade foi novamente comandada pelo interino Orlando Ribeiro, uma vez que o Timão ainda busca um novo treinador após a recusa de Tite.

Em nota oficial divulgada mais cedo, o Corinthians informou que Tite era esperado nesta terça-feira para assinar contrato e comandar o treino. No entanto, o treinador anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental e optou por encerrar as tratativas com o Timão.

No CT Dr. Joaquim Grava, os atletas abriram as atividades com uma ativação na academia e, depois, foram ao gramado para o aquecimento. Em seguida, Orlando Ribeiro aplicou um trabalho de enfrentamento e finalização de ataque contra defesa, e um exercício tático coletivo.

Para o confronto, o Corinthians terá dois retornos importantes. O lateral direito Matheuzinho e o volante José Martínez ficam à disposição - ambos cumpriram suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Também fica a expectativa quanto às voltas de Hugo Souza e Igor Coronado, que treinaram junto ao restante do elenco nesta terça-feira. O goleiro se recuperou de lesão do retofemoral da coxa direita, enquanto o meia está recuperado de um trauma ombro esquerdo.

Por outro lado, o Timão deve seguir tendo a baixa do meia Rodrigo Garro, que está em tratamento de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Já Talles Magno, que recebeu alta médica após internação por um quadro de pneumonia, ainda aparece como dúvida.

O elenco alvinegro finaliza a preparação para o embate na tarde desta quarta-feira. O Corinthians recebe o Racing-URU nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Grupo C da Sul-Americana.

O Timão não teve um bom início na Sul-Americana e ocupa a terceira posição no Grupo C, com apenas um ponto conquistado. O time foi derrotado em casa pelo Huracán-ARG na primeira rodada e, na sequência, empatou com o América de Cali, na Colômbia. Agora, tenta a primeira vitória diante do Racing-URU.