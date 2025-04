Nora de Tite conta detalhes de recusa ao Corinthians e lamenta: "Estávamos com tudo pronto"

Fernanda Silva Bachi, nora do técnico Tite, revelou alguns detalhes sobre a recusa do treinador para assumir o Corinthians. Nesta terça-feira, Adenor anunciou, por meio de comunicado, que fará uma pausa na carreira para cuidar de sua saúde mental.

De acordo com Fernanda, Matheus Bachi, filho de Tite, tinha o sonho de retornar ao Corinthians. A família, inclusive, já estava de malas praticamente prontas quando soube da decisão do treinador.

"Como lidar com a saúde mental do sogro e o sonho do marido de voltar? Gente, vou precisar ficar off das redes... to chorando muito. Estávamos com tudo pronto para (ir) para São Paulo", escreveu Fernanda nas redes sociais.

Havia otimismo do Corinthians por um acerto com Tite. Em nota oficial divulgada mais cedo, o clube deu a entender que a recusa do treinador foi recebida com surpresa, uma vez que ele era esperado no CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira para assinar contrato e já comandar o treino do elenco.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

"As partes ficaram muito próximas do acerto (...). No entanto, por uma decisão pessoal, Tite resolveu pausar momentaneamente a sua carreira para cuidar da sua saúde física e mental", escreveu o clube em comunicado.

Tido por muitos como o maior técnico da história do Corinthians, Tite soma três passagens pelo Timão. Ao todo, foram seis títulos conquistados: uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012), dois Brasileiros (2011 e 2015), um Paulista (2013) e uma Recopa Sul-Americana (2013).

Após a recusa de Tite, a diretoria alvinegra voltou a ter o técnico Dorival Júnior como prioridade. O executivo de Futebol Fabinho Soldado viajou a Florianopólis e já desembarcou em Santa Catarina, onde Dorival está com a família desde o feriado de Páscoa, para tentar acelerar as tratativas com o treinador.

Por ora, enquanto não há uma definição, Orlando Ribeiro, técnico do sub-20, é quem comanda o time profissional. O treinador já esteve à beira do gramado na vitória por 2 a 1 contra o Sport, pelo Brasileirão, e deve permanecer no comando contra o Racing-URU, nesta quinta-feira, pela Sul-Americana, caso um novo nome não seja contratado.