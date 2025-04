Guarani demite o técnico Maurício Souza após início ruim na Série C

O Guarani oficializou nesta terça-feira a demissão do técnico Maurício Souza, após duas derrotas seguidas na Série C do Campeonato Brasileiro. Também deixam o clube os auxiliares Ítalo Resende, Vitor Cruz (preparador físico) e Gustavo Scalese (preparador de goleiros). A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração.

"O Guarani informa que o técnico Maurício Souza não comanda mais a equipe bugrina. O clube agradece aos profissionais pela dedicação nos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de suas carreiras", comunicou o clube.

O treinador sai pressionado por uma sequência de sete jogos sem vitória, incluindo as duas rodadas iniciais da terceira divisão nacional, contra Maringá-PR, por 3 a 2, e Brusque-SC, por 1 a 0.

Em sua última entrevista após a derrota em Santa Catarina, Maurício tentou manter o tom positivo, apesar do desempenho. "Temos que continuar nos preparando e melhorando. Eu falei para os jogadores que só um bom jogo não basta. A gente precisa das vitórias. Agora é fazer uma semana positiva, continuar acreditando que estamos no caminho e buscar o resultado no próximo jogo."

A passagem de Maurício pelo Guarani foi marcada por um cenário desafiador. Desde a vitória sobre o Água Santa em 6 de fevereiro, o time não vence. A última vez que venceu fora de casa foi em outubro de 2023, no dérbi contra a Ponte Preta. De lá pra cá, são nove jogos como visitante sem vencer, com sete derrotas e dois empates.

Contratado em dezembro de 2023, Maurício chegou com um currículo forte nas categorias de base, especialmente no Flamengo, onde revelou nomes como Vinícius Júnior, João Gomes e Lucas Paquetá, além de uma breve experiência no Vasco e um vice-campeonato na Indonésia com o modesto Madura United. Ele vinha de título com o Red Bull Bragantino no Brasileiro de Aspirantes.

Com a saída confirmada, o Guarani tem semana cheia até seu próximo compromisso, pela terceira rodada. O time enfrenta o Caxias-RS na segunda-feira, às 19h30, no Centenário, em Caxias do Sul (RS), buscando seus primeiros pontos.