Onde vai passar Vasco x Lanús pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo

O Vasco recebe o Lanús hoje, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O confronto vale a liderança do Grupo G. As duas equipes possuem quatro pontos, com os argentinos à frente pelos critérios de desempate.

O Vasco vem de vitória na Sul-Americana. Na rodada passada, o Cruz-Maltino recebeu o Puerto Cabello e venceu por 1 a 0.

O Lanús também venceu a última partida que fez no torneio. Os argentinos enfrentaram o Melgar e venceram por 3 a 0.

Vasco x Lanús -- Copa Sul-Americana 2025