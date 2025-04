Palmeiras deve colocar time B na altitude? Comentaristas debatem

O Palmeiras deve poupar titulares diante do Bolívar (BOL), em La Paz, pela terceira rodada da Copa Libertadores? Na Live do Clube, Flavio Latif e Danilo Lavieri falaram sobre a importância da partida.

Palmeiras e Bolívar se enfrentam na próxima quinta (24), às 19h (de Brasília). O Palmeiras é o líder do Grupo G, com seis pontos, seguidos pelos bolivianos (3), que levam vantagem sobre o Cerro Porteño (PAR) no número de gols marcados (5 a 4); o Sporting Cristal (PER), que ainda não pontuou, é o lanterna da chave.

Latif: Poupar time todo não é ideal

Da última vez que visitou o Bolívar, o Palmeiras poupou o time todo. Não acho que seja o caminho ideal. O Palmeiras abriu o placar e o Jaílson foi expulso, mas o Abel claramente abdicou daquela partida. Se o Palmeiras vencer o Bolívar, o Palmeiras se coloca em uma posição muito importante, de praticamente garantir a classificação. Aí, pode poupar nos outros jogos. Contra o Sporting Cristal em casa, é um ambiente mais favorável para lançar garotos, como o Allan, o Thalys, o Luighi.

Flávio Latif

Lavieri: Mais descansados devem atuar

É sempre um jogo muito difícil. O Palmeiras vem de uma sequência avassaladora, saiu de Barueri, foi para Porto Alegre e depois para Fortaleza, tudo pingando em São Paulo. É uma sequência cansativa. Está na liderança do Brasileiro e tem o Bahia na sequência. [...] Eu colocaria o time B entendendo que esse time é melhor que o Bolívar, tecnicamente. E a altitude tira o nível do jogo para qualquer time do Palmeiras - o A ou o B. Então, acho que devem entrar os jogadores mais descansados.

Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.