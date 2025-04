Figo manda recado para Vini Jr. após 'birra' com torcida do Real Madrid

Luis Figo, ex-Real Madrid e vencedor da Bola de Ouro de 2001, deu conselho a Vinicius Júnior após o brasileiro não comemorar o seu gol (que acabou anulado) na vitória de 1 a 0 sobre o Athletic Bilbao.

O que aconteceu

Nunca é bom estar em conflito com a sua torcida. O que você quer é que te apoiem, que você jogue bem e que as pessoas estejam felizes. As outras torcidas não importam tanto, mas a sua... você quer que gostem de você Luis Figo, em entrevista ao jornal "Marca"

Vinícius Júnior balançou as redes aos 34min do segundo tempo e não comemorou. O gol, na sequência, foi anulado por um impedimento de Endrick na origem da jogada. Já nos acréscimos, Valverde fez um golaço e decretou a vitória de 1 a 0 do Real Madrid, no domingo (20).

Vini não comemorou pois estaria irritado com as vaias que ouviu das arquibancadas nas últimas partidas do Real, segundo publicou o jornal Marca. O veículo espanhol ressaltou ainda que o brasileiro não pediu apoio da torcida, gesto que lhe é comum quando o time precisa do placar.

A vontade de vencer e a liderança de Vini são inegáveis, mas alguém precisa fazer o brasileiro refletir sobre sua atitude, que é justamente a razão pela qual o Bernabéu vem gradualmente perdendo o interesse por ele. Não é uma boa ideia enfrentar uma torcida como a do Real Madrid Jornal Marca

O Real Madrid foi eliminado da Liga dos Campeões após ser derrotado duas vezes pelo Arsenal nas quartas de final, por 3 a 0 e 2 a 1, sendo a segunda em pleno Santiago Bernabéu. O time de Carlo Ancelotti ainda tem chance de título no Campeonato Espanhol —está a quatro pontos do Barcelona— e também briga pelo troféu da Copa do Rei, em decisão contra o mesmo rival catalão.

O Real volta a campo amanhã (23) para visitar o Getafe, às 16h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. A final da Copa do Rei acontece no sábado (26).

Vinicius Júnior tem 21 gols e 12 assistências em 47 jogos pelo Real Madrid na temporada 2024/25. Eleito melhor do mundo pela Fifa em dezembro do ano passado, o brasileiro de 24 anos tem contrato com o clube merengue até junho de 2027.

Luis Figo defendeu o Real Madrid de 2000 a 2005, depois de passar pelo arquirrival Barcelona entre 1995 e 2000. O craque português ainda jogou por Sporting e Inter de Milão.