City faz no fim, vence Aston Villa e se aproxima de vaga na Champions

Em um jogo do Campeonato Inglês que teve o peso de um confronto direto por uma vaga na próxima edição da Champions League, o Manchester City arrancou uma vitória dramática sobre o Aston Villa, nesta terça-feira, no Etihad Stadium, por 2 a 1, e ficou mais próximo de conquistar o seu objetivo.

Após um primeiro tempo eletrizante, em que os dois times balançaram as redes com 15 minutos de confronto, a definição aconteceu somente nos acréscimos da etapa complementar. Matheus Nunes saiu como o protagonista da noite ao assinalar o gol da vitória nos acréscimos.

Com o resultado, a equipe do técnico Pep Guardiola chegou aos 61 pontos e ocupa o terceiro lugar no Campeonato Inglês. O Aston Villa, que viu o empate escapar nos acréscimos, mantém os 57 pontos e figura na sétima colocação.

Os dois times voltam a campo pela competição na rodada do fim de semana. Na sexta-feira, a equipe do técnico Pep Guardiola recebe o Wolverhampton abrindo a jornada. No dia seguinte, o Aston Villa, também como mandante, encara o Fulham.

O jogo

Contando com o apoio de sua torcida, a equipe de Manchester movimentou o marcador com menos de dez minutos de confronto. Marmoush foi à linha de fundo pela esquerda e cruzou rasteiro. A zaga desviou, mas Bernardo Silva aproveitou a sobra para fazer 1 a 0.

Apesar da pressão dos anfitriões, o Aston Villa não se intimidou e logo chegou ao empate. Ramsey disputou a jogada na área e foi ao chão. Após revisão do VAR, o juiz confirmou a penalidade. Com categoria, Rashford deixou tudo igual com apenas 15 minutos de partida.

Após o início eletrizante a partida teve uma queda de rendimento e os dois times passaram a estudar o confronto em busca de uma oportunidade para definir a partida.

No segundo tempo, o Manchester City esteve mais perto de assegurar a vitória. Marmoush chegou a balançar a rede, mas o gol acabou sendo invalidado por impedimento.

Satisfeito com o ponto fora de casa, o Aston Villa se fechou no seu campo de defesa nos minutos finais, mas acabou sendo punido pela estratégia. Nos acréscimos, Doku fez bela jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. Matheus Nunes fechou pelo lado direito e chutou cruzado para garantir a vitória de 2 a 1 do Manchester City.