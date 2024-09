Corinthians x Atlético-GO: confira prováveis escalações e informações do jogo válido pelo Brasileirão

O Corinthians recebe o Atlético-GO neste sábado, na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para às 16h (de Brasília).

O Corinthians precisa da vitória dentro de sua Arena para afastar a má fase na competição e poder sair da zona de rebaixamento. O Timão, que foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 1 no Nilton Santos, ocupa a 18ª posição da tabela e soma 25 pontos.

O Alvinegro Paulista, porém, chega para o confronto contra os goianos embalado pelo importante triunfo contra o Fortaleza por 2 a 0 na Arena Castelão, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Além disso, a torcida nutre a expectativa de ver Memphis Depay estrear pelo Corinthians.

Memphis já foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e deve ser a grande novidade do Timão para a partida. Inclusive, o atacante vem treinando normalmente com o elenco do Corinthians nos últimos dias. A tendência é que o jogador ganhe pelo menos alguns minutos no duelo de sábado.

Para o confronto contra o Atlético-GO, o Corinthians não vai ter o técnico Ramón Díaz à beira do campo, já que foi expulso na última rodada, contra o Botafogo. O zagueiro André Ramalho também está suspenso, mas por acúmulo de cartões amarelos.

O Timão também não vai contar com Alex Santana, que ainda se recupera de lesão na coxa, e Raniele, que vem sentindo desconforto no adutor direito. Já Diego Palacios, Maycon e Ruan Oliveira seguem se recuperando de grave contusão no joelho com a equipe do departamento médico.

Do outro lado, o Atlético-GO atravessa um momento muito difícil nesta temporada. A equipe ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 18 pontos conquistados.

Para o duelo em Itaquera, o Atlético-GO conta com retorno de três nomes. Luiz Felipe, Baralhas e Gonzalo Freitas, que cumpriram suspensão na última rodada, voltam ao time de Umberto Louzer. Já Roni, como ainda pertence ao Corinthians, não pode atuar por questões contratuais.

O Dragão vem de duas derrotas na competição nacional: para o Vitória (2 a 0) e Cruzeiro (3 a 1). Desse modo, o time vai a São Paulo sem vencer nenhum de seus últimos oito jogos com visitante. No período, a equipe empatou duas vezes e perdeu outras seis (em sequência).

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X ATLÉTICO-GO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 21 de setembro de 2024, sábado



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ-Fifa)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Castro (RJ-Fifa) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Rodrigo Garro e Talles Magno; Yuri Alberto e Romero (Memphis)



Técnico: Emiliano Díaz

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney, Shaylon, Campbell e Luiz Fernando; Emiliano Rodríguez



Técnico: Umberto Louzer