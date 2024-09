Com treino tático, Internacional faz penúltima atividade antes de encarar o São Paulo; veja time provável

Nesta sexta-feira, no CT Parque Gigante, o Internacional realizou a sua penúltima atividade antes de enfrentar o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no domingo, às 18h30, no Estádio do Morumbis, na capital paulista.

O treinador do Internacional, Roger Machado, comandou um treinamento fechado nesta manhã. O técnico realizou atividades táticas, e ajustou todos os detalhes do time que entrará em campo contra o Tricolor Paulista em busca de mais três pontos no Campeonato Brasileiro.

Para o duelo no Morumbis, um dos destaques do Internacional, o jovem meio-campista Gabriel Carvalho está suspenso. O jogador, convocado para a Seleção Brasileira sub-20, cumpre suspensão automática após receber três cartões amarelos. Para seu lugar, o técnico Roger Machado tem como principais opções Bruno Henrique, Gustavo Prado e Wanderson.

Além do jovem, o meio-campista Bruno Tabata, os goleiros Fabrício e Ivan, e o atacante Lucca, lesionados, também desfalcam o Colorado.

Desse modo, um provável Internacional titular tem: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Fernando, Wesley, Alan Patrick e Wanderson; Borré

A comissão tem mais um dia de trabalho para finalizar a preparação da equipe para o jogo. A delegação viaja na tarde de sábado para a capital paulista. O Internacional quer manter a boa fase no Brasileiro.

O Colorado não perde há cinco partidas e conquistou 13 dos últimos 15 pontos que disputou (quatro vitórias e um empate). O bom momento colocou a equipe na oitava colocação, com 38 unidades e dois jogos a menos. Em seu último compromisso, vitória por 3 a 0 contra o Cuiabá, na última segunda-feira.