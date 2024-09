São Paulo vende mais de 30 mil ingressos para jogo contra o Internacional pelo Brasileirão

Em meio ao embate contra o Botafogo, o São Paulo enfrenta o Internacional na busca de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o Tricolor vendeu mais de 30 mil ingressos antecipadamente.

Com a proximidade do embate da Libertadores, a tendência é que Zubeldía mande a campo o time reserva. Na quinta colocação, a equipe está com 45 pontos.

Já o Internacional tem apenas o Brasileirão até o resto da temporada. Por conta da campanha de recuperação, o time de Roger Machado subiu para a oitava posição, com 38 pontos, quatro a menos do que o Bahia, primeiro membro do G6. É válido destacar que o Colorado tem dois jogos a cumprir.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

O confronto entre as equipes, válido pela 27ª rodada do Brasileirão, vai acontecer às 18h30 (de Brasília) desse domingo, no Morumbis. Já o duelo entre São Paulo e Botafogo será na próxima quarta-feira, às 21h30, na casa são-paulina.

Na ida, o Glorioso até pressionou, mas não foi capaz de vazar o Tricolor no Nilton Santos. Com o empate sem gols, portanto, quem ganhar no tempo normal avança às semifinais e, em caso de nova igualdade, a vaga será definida nos pênaltis.