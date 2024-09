Piccinato fala sobre missão de substituir Arthur Elias no Corinthians e diz: "Desafio muito positivo"

O confronto decisivo da final do Campeonato Brasileiro feminino acontece neste domingo. Corinthians e São Paulo duelam na Neo Química Arena a partir das 10h (de Brasília) para decidir quem será o grande campeão desta edição da competição nacional.

Esta será a segunda decisão do técnico Lucas Piccinato no comando das Brabas - a primeira de Brasileirão. Ele comandou a equipe na final da Supercopa feminina, ocorrida em fevereiro, em que o Timão venceu o Cruzeiro por 1 a 0. Agora, terá pela frente um novo desafio.

O treinador foi contratado pelo Corinthians com a difícil missão de substituir o técnico Arthur Elias, multicampeão pelo clube e agora técnico da Seleção feminina. Apesar de reconhecer que não tem sido um caminho fácil, Piccinato classificou a trajetória até aqui como muito positiva.

"Substituir o Arthur dentro do contexto que ele estava, extremamente vitorioso, com a hegemonia que foi criada, tem sido um grande desafio. Um desafio que eu imaginava que seria gigantesco desde o momento que eu aceitei, mas tem sido um desafio muito positivo na minha vida. É algo que me repensar, me faz trabalhar o tempo inteiro para ser melhor do que eu era. Sou muito feliz de trabalhar em um grupo extremamente competitivo, extremamente completo. Tudo isso engrandece a carreira de qualquer profissional e sou muito feliz de estar vivendo isso. Sei que, independentemente de qualquer coisa, sempre vai haver um comparativo, é natural, mas sou muito tranquilo em relação ao que eu estou fazendo e o que posso fazer nesse momento. Vivo muito o hoje, não o ontem e nem o amanhã, para que possamos traçar o nosso caminho", disse em coletiva de imprensa concedida nesta sexta-feira.

O Corinthians de Piccinato vai em busca de seu sexto título do Brasileirão feminino, e para alcançar tal objetivo, construiu uma vantagem de dois gols sobre o São Paulo, ao vencer o duelo de ida por 3 a 1. No entanto, o comandante rechaçou qualquer tipo de favoritismo mesmo assim e relembrou a semifinal diante do Palmeiras.

"Quanto à vantagem que a gente criou, tivemos um gosto amargo disso na semifinal. Tivemos a mesma vantagem no jogo de ida, público espetacular no Canindé, nós com uma expectativa de fazer um bom jogo, e acabamos perdendo, classificamos mesmo assim, mas ficou um gosto amargo na boa de todas atletas e da comissão. É uma lição muito forte que ficou e que obviamente estamos trabalhando em cima disso. Sabemos que o São Paulo é um time espetacular, que vai tentar fazer o jogo da vida para tentar tirar essa vantagem. Também temos que tentar fazer o jogo da vida para merecer vencer o jogo e merecer ser campeão. Estamos bem preparados para o que pode acontecer no domingo e espero que possamos fazer um grande jogo", comentou o treinador.

Reencontro de Piccinato com São Paulo e situações de Portilho e Isabela

O duelo contra o São Paulo na decisão tem um gostinho especial para Lucas Piccinato. O comandante fica frente a frente contra um dos clubes que já trabalhou na carreira. Ele foi treinador do Tricolor paulista de 2018 a 2022, passando quatro temporadas na equipe.

Hoje no comando do Corinthians, o técnico exaltou o nível do futebol feminino nacional e se disse feliz por enfrentar um projeto do qual já fez parte. O treinador também destacou o jogo de ida e falou que o Timão não pode se deixar levar pela vantagem no agregado.

"Muito feliz de estar na final, obviamente. Nos preparamos muito a temporada toda para que pudessémos desfrutar de mais uma final. Sabíamos que a equipe que estivesse do lado oposto seria um grande adversário, o nível do futebol feminino nacional aumentou muito. Equipes aqui de São Paulo, como Palmeiras, Ferroviária, são muito parelhas e tem realizado clássicos quase que a todo momento durante o ano. Fico feliz pelo projeto que já estive à frente algum dia. Como o Thiago (Viana) bem citou, ajudei lá atrás com ele e outras pessoas a plantar uma sementinha que eles estão, de maneira muito proveitosa, fazendo crescer, fazendo o projeto chegar a lugares que a gente achava inimaginável. Espero que a gente consiga fazer mais um grande espetáculo no domingo", disse.

"Acho que o primeiro foi um grande jogo, um jogo bem disputado. Acho que o resultado de 3 a 1 não exemplifica o que foi a partida. O São Paulo teve chances no primeiro tempo, mas temos sido um time bem letal, que sabe aproveitar as oportunidades, e soube. Mesmo jogando em um ambiente hostil, conseguimos abrir uma boa vantagem, que fica só no papel, porque se a gente entrar no jogo pensando nela, provavelmente vamos escorregar na casca de banana novamente. Nosso objetivo é fechar a competição dentro da nossa casa com mais uma vitória para que a gente possa se sagrar campeão. Tenho certeza que o nosso torcedor vai nos apoiar muito no domingo e vamos fazer de tudo para que a gente possa trazer mais uma taça para o Corinthians", completou o comandante alvinegro.

Por fim, Piccinato também despistou sobre as situações de Gabi Portilho e Isabela. A atacante deixou o campo após uma entrada dura, enquanto a lateral também sofreu uma falta, sentiu dores e deixou o campo de maca.

"Foram dois lances de choque, as duas receberam dois contatos bem firmes. Uma na lateral do campo, outra em uma saída de bola. Elas estão fazedo processo de recuperação para que estejam aptas para o final de semana, mas teremos que esperar domingo para saber", finalizou o técnico.