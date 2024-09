Fluminense x Botafogo: confira onde assistir e prováveis escalações do clássico pelo Brasileirão

O clássico entre Fluminense e Botafogo é uma das principais atrações da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times duelam neste sábado, às 18h30(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A partida contará com transmissão do Premiere.

Vencer não é uma escolha para eles e sim uma responsabilidade de olho na tabela de classificação. Mas ambos precisarão superar o desafio de deixar de lado a Libertadores, já que decidirão a sorte no torneio continental na próxima quarta-feira.

O Fluminense venceu o Atlético-MG no meio de semana por 1 a 0 e agora precisa de um empate na quarta-feira, em Minas Gerais, para ser semifinalista da competição. No mesmo dia o Botafogo vai tentar vencer o São Paulo no Morumbis, pois ambos empataram sem gols no Rio de Janeiro.

Apesar disso os dois precisam ganhar no Brasileirão. Embalado pelo triunfo de 2 a 1 sobre o Corinthians, o Glorioso defende a liderança, conquistada com 53 pontos, três a mais que o Palmeiras, segundo colocado. Também por 2 a 1, o Fluminense perdeu para o Juventude no Rio Grande do Sul na rodada passada e agora, estacionado nos 27 pontos, vê a zona de rebaixamento, aberta pelo Vitória, por apenas dois pontos de diferença.

Mano Menezes, treinador do Fluminense, sabe da importância da Libertadores, mas garante foco no Brasileirão.

"Invejo os times que podem se dedicar somente a uma competição ou podem poupar. Mas nós ainda precisamos resolver nossa situação e por isso temos que estar totalmente focados neste jogo contra o Botafogo. Temos uma emergência para resolver contra o líder do campeonato", disse ele.

Postura compartilhada pelo seu colega de Botafogo, o técnico Artur Jorge.

"Nós temos sempre que olhar para a frente, para o futuro e para o que está por vir. Nosso pensamento está no Fluminense e em encontrar uma forma de controlar o adversário, ser dominante e vencer o clássico", disse ele.

Em termos de escalação, Mano Menezes não divulgou o Fluminense. Na zaga, Thiago Santos cumpre suspensão e Thiago Silva, com dores no calcanhar, deve ficar de fora. Felipe Melo e Antônio Carlos devem compor o setor.

Pelo lado do Botafogo, Artur Jorge também não quis antecipar o time, mas tem um desfalque certo: o volante Marlon Freitas cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Danilo Barbosa deve herdar a vaga.

Neste duelo o Botafogo defende um pequeno tabu diante do adversário. O Glorioso venceu os últimos cinco duelos com o Fluminense e pode fazer a sena neste sábado se deixar o gramado com os três pontos.







FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X BOTAFOGO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 21 de setembro de 2024 (Sábado)



Horário: 18h30(de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Guilherme Dias Camilo (MG)



VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Antônio Carlos e Marcelo; Martinelli, Facundo Bernal, Nonato e Jhon Arias; Kevin Serna e Kauã Elias



Técnico: Mano Menezes

BOTAFOGO: John, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Danilo Barbosa e Thiago Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Jefferson Savarino



Técnico: Artur Jorge