Corinthians: Colunistas sacariam Yuri Alberto para Depay ser titular

Durante a Live do Corinthians desta sexta (20), os colunistas Ricardo Perrone e Vítor Guedes montaram esquemas diferentes para a entrada de Depay no time, mas concordaram que Yuri Alberto deveria sair.

Na opinião de Perrone, Romero deveria ser titular pela esquerda, já que tem feito mais gols que Yuri Alberto. Para Vitão, o Corinthians poderia mudar o esquema e jogar com dois atacantes, Talles Magno e Depay.

Eu tiraria o Yuri Alberto. Iria com Romero e Talles Magno pelos lados e o Memphis centralizado. Mas, na prática, acho que não vai ser assim. Ele é um jogador de mais mobilidade. [...] Acho mais confiável o Romero que Yuri para fazer gol neste momento.

Ricardo Perrone

Eu gosto de 4-4-2, com Memphis e Talles. Não vai ser o que vai acontecer. Eu acho que ele vai jogar centralizado porque não imagino ele com função tática de recompor pelos lados. Vai sobrar para alguém. Acho que o Talles faz bem isso pelo lado direito, e na esquerda, Romero ou Yuri Alberto.

Vítor Guedes

Corinthians: É importante Tite não sair até a Copa do Brasil, diz Perrone

Na opinião de Perrone, a permanência de Tite e do atual ambiente de instabilidade do Flamengo pode ser um trunfo para a classificação corintiana. O jornalista avaliou que isso é mais importante que decidir a vaga na Neo Química Arena.

Corinthians: Diretoria vê SAF como parte de 'guerra política', diz Perrone

Perrone disse que os diretores corintianos entendem que o assunto tem sido levantado por pessoas que querem tumultuar o ambiente no Parque São Jorge.

