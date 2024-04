Iraniano chuta ring girl antes de luta do MMA na Rússia; assista

O lutador iraniano Ali Heibati acabou punido após chutar uma ring girl em evento de MMA na Rússia.

O que aconteceu:

Ali Heibati desferiu um chute nas nádegas de da ring girl Maria Andrianova, antes de sua luta com Arkady Osipyan, na sexta-feira (19), no Hard Core MMA, em Moscou, na Rússia.

A causa seria o incômodo dele com a vestimenta da mulher, segundo a imprensa local.

Após a repercussão negativa, o lutador gravou um vídeo pedindo desculpas para Maria.

A organização do evento, em nota, lamntou o ocorrido e afirmou que "agredir uma mulher é o mais vaixo que um homem pode ir"

A HFC multou Heibati no valor do seu salário, e esse montante será transferido integralmente para e ring girl.

Além disso, o lutador foi banido de todos os eventos organizados pela HFC.

Maria não aceitou as desculpas, pois afirmou que elas só foram feitas em frente à câmera.

Ele pediu desculpas diante das câmeras, mas eu não aceitei. [Se desculpou] Somente em vídeo e nada mais. Depois que ele me deu o golpe, todos exigiram um pedido público de desculpas de Ali no cage, mas ele não quis . Maria, em entrevista ao site russo Sports24

Heibati perdeu a luta no primeiro round, por nocaute técnico. O confronto com Osipyan durou 30 segundos.

Veja o momento do chute:

Ali Heibati kicked a ring girl before his fight at last night's HFC MMA event. pic.twitter.com/X9aFXvGpIl -- Matysek (@Matysek88) April 20, 2024

Confira o pedido de desculpas:

Pessoal, está é a Maria, eu não agi de uma maneira gentil com ela. O motivo é que antes das lutas de MMA houve várias brigas dentro do cage, então eu estava lá esperando e só queria ir logo para a luta, já estava tenso. Eu tive um comportamento ruim com a Maria e queria me desculpar publicamente com ela. Eu sou um homem casado, então respeito as mulheres. Ela estava apenas fazendo seu trabalho. Depois da luta eu não admiti minha culpa porque tinha sido atingido na cabeça. Quero dizer: Maria, me desculpe, se você me perdoar, serei muito grato, já que eu respeito as mulheres e não quero que você tenha nenhum rancor comigo.

Confira o pronunciamento da HFC: