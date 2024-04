Criciúma anuncia contratação por empréstimo de Allano, do Goiás

Nesta segunda-feira, o Criciúma anunciou a contratação por empréstimo, junto ao Goiás, do atacante Allano, de 28 anos. O nome do atleta já foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Revelado pelo Cruzeiro, Allano fez a maior parte de sua carreira em Portugal. No país, defendeu o Estoril por duas temporadas e o Santa Clara por mais três. Durante o período, jogou também pelo Bursaspor, da Turquia, Ventforet Kofu, do Japão, e CSA. Por fim, foi contratado pelo Goiás em 2023.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Criciu?ma Esporte Clube (@criciumaoficial)

Para a sequência da temporada, o Criciúma também anunciou o meio-campista Matheusinho e os atacantes Arthur Caíke e Yannick Bolasie.

A equipe, que retornou à Série A, conquistou dois pontos nas primeiras duas partidas disputadas até aqui na competição. Por fim, o time tentará o primeiro triunfo no próximo sábado, diante do Vasco. A bola rola às 16 horas (de Brasília), em São Januário.