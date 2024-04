Coronado não viaja e desfalca Corinthians contra Argentinos Juniors

O meia Igor Coronado não viajou com a delegação do Corinthians e virou desfalque para o jogo contra o Argentinos Juniors, em Buenos Aires, pela Sul-Americana. A bola rola nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.

O camisa 77 foi titular nos últimos dois jogos e estava cotado para iniciar a partida, válida pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

A assessoria de imprensa do clube não informou o motivo de sua ausência.

Além de Coronado, o técnico António Oliveira terá duas baixas: ele não vai contar com o zagueiro Caetano, por opção técnica, e o lateral esquerdo Diego Palacios, que ainda não se recuperou totalmente de uma artroscopia no joelho.

Sem o meia, um provável Corinthians que vai enfrentar o Argentinos Juniors tem: Cássio; Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Wesley (Pedro Henrique), Romero e Yuri Alberto.

Que fase...

Outros baixas do Corinthians para o jogo na Argentina são: Gustavo Henrique (dengue), Maycon (lesão de ligamento do joelho), Matheus Araújo (trauma na mão direita e fratura no osso metacarpo) e Ruan Oliveira (lesão de ligamento do joelho).

O Timão vem de uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro, com um empate e duas derrotas. A pressão começa a aumentar para António Oliveira e seus comandados, que ainda não venceram qualquer equipe da Série A nessa temporada.