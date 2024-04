Arthur Cabral marca, e Benfica ganha do Farense fora de casa pelo Português

Nesta segunda-feira, no Estádio de São Luís, pela 30ª rodada do Campeonato Português, o Benfica venceu o Farense pelo placar de 3 a 1 e retomou a distância de sete pontos em relação ao líder Sporting. A equipe contou com gol do brasileiro Arthur Cabral para garantir mais três pontos na competição.

Assim, o Benfica chega aos 73 pontos e ocupa a segunda colocação do torneio nacional. O Sporting, líder, soma 80. Já o Farense, diante do revés, estaciona na décima posição, com 31 unidades contabilizadas.

Pela 31ª rodada do Campeonato Português, o Benfica volta aos gramados, neste sábado, contra o Braga, no Estádio da Luz. A partida está marcada para começar às 14h (de Brasília). O Farense, por sua vez, na próxima segunda-feira (29), visita o Estrela da Amadora, às 16h15, no Estádio José Gomes.

? O calcanhar de Arthur Cabral para o ?-? na partida! #SCFSLB ? #LigaPortugalBetclic ? Acompanha o jogo na @sporttvportugal pic.twitter.com/Xhd1C1AuGp ? SL Benfica (@SLBenfica) April 22, 2024

O Benfica inaugurou o marcador aos 16 minutos da primeira etapa. Após bela troca de passes, Alexander Bah recebeu pela direita e cruzou para a área. Kokçu apareceu livre de marcação e completou com a perna esquerda.

O empate dos mandantes veio pouco tempo depois, aos 23 minutos. A defesa do Benfica não conseguiu afastar a bola de dentro da área e Mohamed Belloumi ficou com a sobra. O jogador acertou um foguete de pé esquerdo, sem chances para Trubin.

O Benfica retomou a liderança do placar ainda no primeiro tempo, aos 34 minutos. Alexander Bah recebeu passe em profundidade de Di María e cruzou para área. O brasileiro Arthur Cabral antecipou a marcação e tocou de calcanhar para o fundo das redes.

Na etapa complementar, aos 22 minutos, o Benfica cravou o seu terceiro gol no duelo. Di María lançou para Álvaro Fernandéz, que, dentro da área, limpou a marcação e bateu no contrapé de Ricardo Velho, goleiro adversário.