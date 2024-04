Marquinhos diz que paralisação do jogo atrapalhou o Fluminense na derrota contra o Bahia

O Fluminense visitou o Bahia, na noite desta terça-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de sair na frente no placar com um gol logo aos três minutos, o Tricolor carioca viu o adversário crescer no jogo e virar o placar.

A partida foi marcada pela forte chuva no início, que deixou o gramado sem condições de jogo. Aos 16 minutos, o árbitro João Vitor Gobi, de São Paulo, paralisou o confronto, que só foi reiniciado uma hora depois com o fim da chuva e o campo drenado.

O PRIMEIRO LL DO CAMPEONATO ESTÁ FEITO! O PRIMEIRO DE MUITOS! GERMÁN CANO COLOCA O FLU NA FRENTE! ?? FAZ O LL AÍ pic.twitter.com/G4mL5Zz5fW ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 17, 2024

Para o atacante Marquinhos, a paralisação pesou no desempenho da equipe de Fernando Diniz. "É complicado. A gente começou o jogo muito bem. Acho que a chuva atrapalhou um pouco, porque a gente estava muito bem, pressionando e conseguindo jogar e depois esfriou um pouco o jogo. Mas agora é ver o que a gente errou pra corrigir porque no final de semana tem o próximo jogo e temos que estar focados nos três pontos", avaliou o atacante.

Sem vencer na competição após duas rodadas, o Fluminense vai enfrentar o Vasco da Gama no próximo sábado, no Maracanã.