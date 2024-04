Torcedores do Barcelona gritam "Vinicius, morte" antes de duelo contra o PSG

Torcedores do Barcelona foram vistos gritando a frase "Vinicius, morte", antes do jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, diante do PSG, no Estádio Lluís Companys, nesta terça-feira.

Em vídeo publicado pela TNT Sports, inúmeros torcedores do Barcelona entoaram o cântico contra o atacante do Real Madrid, alvo de constantes ofensas.

LAMENTÁVEL E INACEITÁVEL! A torcida do Barcelona gritou "Vinicius morre" antes do jogo contra o PSG pela Champions League. #CasaDaChampions pic.twitter.com/5mytL69g7j ? TNT Sports BR (@TNTSportsBR) April 16, 2024

Vinicius Júnior, desde que chegou ao Real Madrid, sofre com ofensas de ódio como esta. No início de 2023, um boneco com a camisa do brasileiro apareceu "enforcado" em uma ponte. A situação foi gerada pela torcida do Atlético de Madrid antes de um jogo entre as equipes.

Mesmo com posicionamentos do jogador, do Real Madrid e da própria La Liga as ofensas continuam aparecendo com frequência.

Vinicius Júnior e o Real Madrid entram em campo para o jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, contra o Manchester City. A bola rola no Etihad Stadium a partir das 16h (de Brasília).