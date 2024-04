Sem Medel, Vasco divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino

O Vasco divulgou nesta terça-feira a lista dos jogadores relacionados para o jogo contra o RB Bragantino nesta quarta-feira, em Bragança Paulista, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

O técnico Ramón Díaz não conta com o volante chileno Medel, que foi liberado pelo clube para visitar sua mãe, no Chile, que passa por problemas de saúde. O jogador deve retornar ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira e não chegará a tempo no jogo.

Outro desfalque é o meia francês Dimitri Payet, que segue se recuperando de lesão no joelho sofrida no início do mês. Os meias Paulinho e Jair também desfalcam a equipe.

O volante Zé Gabriel, o atacante Serginho e o goleiro Pablo, que não foram relacionados para o duelo contra o Grêmio, estão presentes na lista. O volante Praxedes, que esteve no banco de reservas na estreia, ficou de fora da relação.

Confira a lista de relacionados para o jogo contra o RB Bragantino

Goleiros: Léo Jardim, Keiller e Pablo;

Defensores: João Victor, Léo, Lucas Piton, Maicon, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Rojas e Victor Luis;

Meias: Patrick de Lucca, Galdames, JP, Mateus Carvalho, Sforza e Zé Gabriel;

Atacantes: Adson, Clayton, David, Rayan, Rossi, Serginho e Vegetti.