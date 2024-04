De volta após sete meses longe dos gramados, Alex Nascimento busca retomar confiança no Santos

O Santos venceu o Avaí por 2 a 0, na última sexta-feira, na Ressacada, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, o zagueiro do Peixe, Alex Nascimento, voltou aos gramados pela primeira vez depois de grave fratura no tornozelo direito, sofrida no mês de setembro do ano passado. O atleta, que passou por procedimento cirúrgico, atuou por 11 minutos, quando substituiu Gil, ao final da partida.

Alex Nascimento, no Campeonato Brasileiro de 2024, defendeu o Santos em 21 partidas e, no período, cravou um gol. A última partida do jogador havia sido contra o América-MG, no dia 3 de setembro do ano passado.

Superação, resiliência e paciência. Voltei mais forte! Agradeço a Deus, minha família, ao @santosfc e a todos que contribuíram para o meu retorno. pic.twitter.com/bMHWIqyBZD ? Alex Nascimento (@alexonasciment0) April 27, 2024

O zagueiro de 24 anos ganhou espaço no elenco santista com Paulo Turra, treinador na ocasião, fazendo dupla com João Basso. Alex era o único defensor canhoto do elenco, um dos trunfos que o fez conquistar a vaga.

Porém, acabou sofrendo uma lesão e não esteve presente na reta final do torneio nacional, que culminou no rebaixamento do Peixe para a Série B.

O Santos voltará aos gramados apenas no dia 6 de maio, segunda-feira, na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília), quando encara o Guarani. Os dois times vivem fases opostas, já que o Alvinegro lidera a Série B, com seis pontos, e o Bugre encontra-se na 18ª posição, sem contabilizar pontos.