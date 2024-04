Flamengo x Santos: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão Feminino

Flamengo e Santos se enfrentam, nesta segunda-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida será disputada no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, a partir das 15h (de Brasília).

Amanhã tem #SereiasDaVila em campo! Pela 7ª rodada do #BrasileirãoFeminino, o Santos visita o Flamengo, em busca de mais 3 pontos na competição. A bola rola às 15h, com transmissão ao vivo do Sportv. Pra cima delas! ????? pic.twitter.com/XIPCy8gCbL ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) April 29, 2024

ONDE ASSISTIR



O confronto terá transmissão exclusiva do canal fechado SporTV.

PONTUAÇÃO



Flamengo - 5 ponto em 6 partidas - iniciou a rodada em 12º lugar



Santos - 7 pontos em 6 partidas - iniciou a rodada no 10º lugar

ESCALAÇÕES



Flamengo



Gabi Barbieri, Monalisa Belém, Thaís Regina e Day Silva; Gisseli, Jucinara Paz, Djeni e Duda Francelino; Crivelari, Darlene Reguera e Cristiane



Técnico: Mauricio Salgado

Santos



Olivia McDaniel; Lívia Mathias, Camila, Jana, e Aldana Narváez; Dani Silva, Suzane Pires, Larissa Vasconcelos e Ketlen; Thaisinha e Carol Baiana



Técnico: Gláucio Carvalho

ARBITRAGEM



A árbitra da partida será Elizabete Esmeralda Cordeiro, com as auxiliares Thayse Marques Fonseca e Naiara Mendes Tavares.