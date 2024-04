Neymar comenta em publicação que exalta Mbappé: "Baba ovo de gringo"

Nesta terça-feira, Neymar comentou uma publicação que exalta o atacante Kylian Mbappé, ex-companheiro do brasileiro no Paris Saint-Germain.

A postagem elogiou a postura do francês ao ajudar Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona, no confronto entre as equipes pela ida das quartas da Liga dos Campeões. "Mbappe mostrando mais uma vez que é uma pessoa maravilhosa, mas o vilão de uma história mal contada", escreveu.

Em resposta, Neymar escreveu "Babá ovo de gringo". O comentário do jogador recebeu milhares de curtidas e respostas.

(Foto: Reprodução)

Pelo PSG, os dois dividiram vestiário de 2017 até 2023. A relação da dupla já não aparentava ser a mesma da chegada, gerando especulações sobre isso ser o motivo da saída do atacante para o Al Hilal.

Ainda neste ano, em fevereiro, Neymar curtiu uma postagem que continha críticas a Mbappé, gerando repercussão na epóca do ocorrido.