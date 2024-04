Pelo Fluminense, Renato Augusto é recebido sob aplausos em reencontro com Corinthians: "Foi especial"

O meia Renato Augusto, que deixou o Corinthians ao final da última temporada, reencontrou a Fiel Torcida neste domingo, com as cores do Fluminense. Conhecido carinhosamente como "Rei", o jogador foi recebido sob aplausos na Neo Química Arena, momento que classificou como "especial".

Renato não foi titular no duelo, mas entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo. Ao ingressar na vaga de Paulo Henrique Ganso, praticamente todos os setores da Neo Química Arena aplaudiram o jogador, que teve atuação discreta na derrota do Fluminense para o Timão por 3 a 0.

"É difícil falar, foi uma vida aqui dentro. Não tive uma despedida do torcedor e receber esse carinho desde que eu cheguei para aquecer até a hora que acabou o jogo... mostra que o que fiz nesses anos ficou marcado para o torcedor e para mim. Essas coisas que você leva do futebol, não só resultados. Foi especial receber esse carinho e fico feliz por ter feito uma trajetória linda dentro do clube", comentou Renato Augusto após o duelo.

"Emociona (reencontrar o Corinthians). Ao mesmo tempo preciso concentrar no jogo. Uma vida aqui dentro, de conquistas, momentos difíceis. Escrever uma história bonita, ter o reconhecimento do torcedor, dos amigos. Foi uma coisa que vou guardar com carinho", complementou.

O afeto da arquibancada com o atleta já pôde ser visto no aquecimento, minutos antes do jogo. Renato foi aplaudido por torcedores que estavam próximos do campo e sinalizou positivamente para o gesto.

Renato Augusto não teve seu contrato renovado ao final da última temporada, quando o Corinthians brigou contra o rebaixamento no torneio nacional. A diretoria chefiada por Augusto Melo optou por não renovar com jogadores mais veteranos, como Renato, Gil e Giuliano.

Com a camisa do Timão, Renato possui 243 jogos (188 como titular) e 30 gols marcados. Pelo clube, o atleta conquistou o Campeonato Brasileiro de 2013, a Recopa Sul-Americana de 2013 e o Campeonato Brasileiro de 2015.

Já defendendo o Fluminense, o atleta ainda não conseguiu participar de gol em 12 jogos (seis como titular).