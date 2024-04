Abel Ferreira completa seu 250° jogo à beira do campo pelo Palmeiras em clássico contra o São Paulo

Na noite deste domingo, o técnico Abel Ferreira completará seu 250° jogo à beira do gramado no comando do Palmeiras. O Alviverde vai até o Morumbis para enfrentar o São Paulo, às 20 horas (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o português soma 249, com 145 vitórias, 59 empates e 45 derrotas, além de 415 gols marcados e 195 sofridos. Este, contudo será o jogo de número 277 da comissão portuguesa, contabilizado os confrontos em que João Martins e Vitor Castanheira estiveram no comando.

Quando esteve impossibilitado de comandar a equipe diretamente, ou por covid-19 ou suspensões, Abel foi substituído por um de seus auxiliares. João Martins comandou o Verdão em 24 partidas, enquanto Vitor Castanheira esteve à beira do campo em três oportunidades. Somando tudo são 159 vitórias, 68 empates, 49 derrotas, além de 469 gols marcados e 219 sofridos.

Abel Ferreira e sua comissão técnica chegaram ao Palmeiras em outubro de 2020, para assumir o cargo deixado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Desde então, o Verdão faturou dez taças, a mais recente a do Campeonato Paulista de 2024. Os outros títulos são: Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), Campeonato Paulista (2022 e 2023), Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa (2023).

O Palmeiras vai em busca de sua primeira vitória contra o São Paulo nesta temporada. Os times se enfrentaram duas vezes nesse ano, pela Supercopa, em partida que terminou empatada por 0 a 0, e pela fase de grupos do Campeonato Paulista, também com um empate, dessa vez por 1 a 1.