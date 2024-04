Palmeiras abre semana com Choque-Rei e terá estreia pela Copa do Brasil no Allianz Parque

O Palmeiras abre a semana com o clássico contra o São Paulo, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, as equipes se enfrentam no Morumbis, às 20 horas (de Brasília). O clássico antecede o duelo de estreia do Verdão na Copa do Brasil.

Diante do Tricolor, o Alviverde busca se reabilitar no Brasileirão. O clube vem de um empate sem gols com o Flamengo, no Allianz Parque. O time venceu apenas na estreia, quando bateu o Vitória, por 1 a 0, na estreia. Depois, foi derrotado pelo Internacional, pelo mesmo placar, em Barueri.

Sorriso no rosto de quem sabe que amanhã tem Palmeiras em campo ? ? São Paulo

? Morumbis

? 20h#AvantiPalestra pic.twitter.com/7RwIp1L764 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 28, 2024

O clássico contra o São Paulo antecede a estreia do Verdão na Copa do Brasil. Na quinta-feira, dia 2 de maio, os comandados de Abel Ferreira entram em campo para enfrentar o Botafogo-SP, em duelo de ida da terceira fase da competição. A bola rola às 21h30, no Allianz Parque.

Depois disso, o Verdão volta as atenções para o Brasileirão e terá mais um jogo fora de casa na competição nacional. No domingo, enfrenta o Cuiabá, pela quinta rodada da competição. Os times se enfrentam às 18h30, na Arena Pantanal.

O Palmeiras tenta melhorar seu desempenho no Brasileirão. Até o momento, a equipe comandada por Abel Ferreira tem uma vitória, uma derrota e um empate. Os quatro pontos conquistados deixam o time na 14ª colocação.