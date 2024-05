Com Cássio, Corinthians se reapresenta e começa a preparação para pegar o Botafogo

Na tarde desta quarta-feira, o Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava e começou a preparação para enfrentar o Botafogo, pela sétima rodada do Brasileirão. A equipe quer manter o embalo da goleada contra o Argentino Juniors, na Neo Química Arena, pela Sul-Americana.

Entre os presentes no treinamento estava o goleiro Cássio, que acertou os detalhes com o Cruzeiro e deve deixar a equipe nesta semana. Os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos, caso do arqueiro, após uma ativação na academia, foram para o aquecimento no Campo 1.

No gramado, o técnico António Oliveira comandou um trabalho de posse de bola e enfrentamento em campo reduzido. O restante, por sua vez, fez um trabalho de recuperação física. O zagueiro Félix Torres, que saiu no intervalo com dores no tornozelo, não teve a sua situação atualizada.

No momento, o departamento médico do Corinthians conta com os lesionados Matheuzinho, Paulinho, Diego Palacios, Pedro Henrique, Maycon e Ruan Oliveira. Na quinta, no período da manhã, o elenco dá sequência à preparação para o duelo.

O apoio da Fiel Torcida fez a diferença por aqui! ? Obrigada pela presença e a gente se vê no domingo! ??? ? Jose Manoel Idalgo#NeoQuimicaArena#CasaDoPovo10Anos#VaiCorinthians pic.twitter.com/9YH1HPvDrA ? Corinthians (@Corinthians) May 15, 2024

O confronto está marcado para acontecer às 16h (de Brasília) desse domingo, na Neo Química Arena. Com cinco pontos, o Timão está em 16º lugar, empatado com o Fluminense, primeiro time na zona de rebaixamento.