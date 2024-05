Casares desconhece interesse do Boca por James, mas admite estar aberto a propostas

O presidente do São Paulo, Julio Casares, respondeu sobre a possibilidade de James Rodríguez se transferir para o Boca Juniors. O meia, que não vem tendo espaço no time após a chegada de Luís Zubeldía, interessa ao time argentino, mas, pelo menos por enquanto, não há negociações em andamento.

Mas, não é apenas o Boca Juniors que está no radar de James Rodríguez. Recentemente o jogador interagiu com uma página do Everton, sugerindo seu retorno ao clube inglês pelo qual teve uma breve passagem.

"Eu vejo nas redes sociais e me surpreendo a cada dia com notícias do Boca, que nós não temos nenhuma ponta de realidade. A questão do Everton é um clube onde ele já jogou. Portanto, tem um sentimento. Na janela [de transferências] sempre se aprecia chegada e saída de jogadores, desde que a proposta seja boa para o jogador e para a instituição", disse Julio Casares.

James Rodríguez não foi relacionado para os últimos quatro jogos do São Paulo na temporada. Desde a chegada do técnico Luis Zubeldía, o meia colombiano só esteve à disposição para o clássico contra o Palmeiras, no Morumbis.

"O James ainda é atleta do São Paulo, está treinando e vamos aguardar. Tem a Copa América, certamente ele será convocado, mas acredito que o futuro do atleta tem que ser bom para ele e para a instituição. Agora, não teve nenhuma consulta do Boca, do Everton, do Sevilla, cujo presidente nos visitou", completou Casares.

James Rodríguez tem contrato com o São Paulo até junho de 2025. Desde que chegou ao Morumbi o atleta disputou 22 jogos, marcando dois gols e dando quatro assistências, mas não conseguiu se consolidar como titular com três treinadores diferentes: Dorival Júnior, Thiago Carpini e, agora, Luis Zubeldía.