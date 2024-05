Vinícius Júnior é indicado ao prêmio de melhor jogador do Campeonato Espanhol

Através de seu site oficial, a LaLiga anunciou nesta quarta-feira os indicados aos prêmios individuais da temporada: melhor jogador, melhor treinador e melhor jogador sub-23. Após fazer uma excelente competição pelo Real Madrid, o brasileiro Vinícius Júnior foi um dos indicados ao prêmio de melhor jogador do torneio.

JAVIER SORIANO / AFP

Nesta temporada do Campeonato Espanhol, Vinícius Júnior foi peça fundamental no Real Madrid para a conquista do título. O atacante de 23 anos disputou 25 jogos, marcou 15 gols e deu seis assistências.

Em toda a temporada, Vinícius jogou 37 vezes, marcou 23 gols e contribuiu com 11 assistências. Além do Campeonato Espanhol, o brasileiro conquistou a Supercopa da Espanha e está na final da Liga dos Campeões.

Outros dois brasileiros também integram a lista de indicados. Rodrygo, do Real Madrid, e Savinho, do Girona, concorrem ao prêmio de melhor jogador sub-23. Rodrygo atuou em 32 partidas do Campeonato Espanhol, marcou dez gols e deu cinco assistências. Já Savinho fez 35 jogos, marcou oito gols e deu nove assistências.

Os vencedores dos prêmios serão apresentados em uma cerimónia no dia 28 de maio, na Itália.

Veja as indicações ao prêmio de melhor jogador:

Bellingham (Real Madrid), Kubo (Real Sociedad), Griezmann (Atlético de Madrid), Dovbyk (Girona FC), Kirian (UD Las Palmas), Lewandowski (FC Barcelona), Vinicius Jr. (Real Madrid), Isco (Real Betis), Aleix García (Girona FC) e Sorloth (Villarreal).

Veja as indicações ao prêmio de melhor jogador sub-23:

Lamine Yamal (FC Barcelona), Javi Guerra (Valencia CF), Rodrygo (Real Madrid), Couto (Girona FC), Savinho (Girona FC), Johnny (Real Betis), Cubarsí (FC Barcelona), M. Gutiérrez (Girona FC), Nico Williams (Athletic Club) e Kubo (Real Sociedad).

Veja as indicações ao prêmio de melhor treinador:

Ancelotti (Real Madrid), Míchel (Girona FC), Simeone (Atlético de Madrid), Valverde (Athletic Club) e Marcelino (Villarreal CF).