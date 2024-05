Perto de completar 50 jogos, Galoppo destaca privilégio em atuar pelo São Paulo

Nessa quinta-feira, o São Paulo entra em campo pela quinta rodada da Libertadores para enfrentar o Barcelona-EQU, às 21h (de Brasília), no Morumbis. O confronto pode marcar uma noite especial para Galoppo.

Caso o meia-atacante argentino entre em campo, será a sua partida de número 50 com a camisa do Tricolor.

"Poder alcançar a marca de 50 jogos pelo São Paulo, um dos maiores clubes do futebol sul-americano e mundial, é um enorme privilégio. Nesses quase dois anos que estou aqui, já vivi de tudo. Alguns momentos difíceis, é verdade, mas a maioria do tempo foi de muitas alegrias. Além disso, pude criar boas amizades nos elencos e com as comissões com as quais trabalhei. E desde os meus primeiros dias no Brasil, fui muito bem tratado e a torcida sempre respeitou e me deu carinho. Espero seguir ajudando o São Paulo a continuar brigando por mais títulos", disse.

Já classificado, o São Paulo entra em campo em busca da vitória mirando o primeiro lugar do Grupo B. Com nove pontos, o time de Zubeldía está na segunda colocação, com quatro a menos que o Talleres, rival da última rodada, no Morumbis.

"Amanhã, será um jogo bem duro e que vale muito pra nós. A gente tem como objetivo passar em primeiro no grupo pra obter a vantagem de decidir em casa na próxima fase, diante da nossa torcida, que sempre lota o Morumbis e nos apoia demais. Por isso, nesses dois próximos jogos, contra o Barcelona e Talleres, a força do nosso torcedor, mais uma vez, será fundamental para que a gente consiga somar seis pontos e terminar em primeiro", completou.

Contratado no meio de 2022, Galoppo teve o primeiro ano no futebol brasileiro como período para adaptação. Em 2023, ele ganhou terreno e foi o destaque do São Paulo no Paulistão, com oito gols em 11 jogos.

Uma grave lesão no joelho, porém, o tirou do restante da temporada. Recuperado, o meia-atacante busca conquistar o seu espaço entre os titulares.

"Fiquei um bom tempo fora, mas me sinto feliz por estar plenamente recuperado e me sentindo muito bem fisicamente. Nesse início de trabalho do mister Zubeldía, venho recebendo chances e consegui ter uma sequência de jogos interessante. Como eu disse, farei de tudo para seguir trabalhando muito bem no dia a dia para conquistar meu espaço no time e continuar ajudando o São Paulo a ir em busca dos objetivos desta temporada", finalizou.

Até o momento, Galoppo participou de 49 jogos com a camisa do São Paulo, com dez gols e quatro assistências no período. Antes, ele passou pelo Banfield, da Argentina, com 21 tentos e três passes para os companheiros marcarem.