Sforza valoriza vitória do Vasco e projeta o clássico contra o Flamengo pelo Brasileiro

O argentino Juan Sforza foi um dos destaques do Vasco no triunfo sobre o Vitória, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo, em São Januário. De acordo com o Sofascore, o meio-campista foi o líder em passes certos (76/81) e também em ações com a bola (94).

"Eu acho que o jogo de domingo foi muito importante para nós. Porque voltamos a vencer e ficar com os três pontos, o que era muito importante. Fico contente com isso. Contente com as pessoas que puderam nos acompanhar. Pudemos voltar a vencer em casa", declarou Sforza.

Na etapa final, o argentino levou muito perigo em cobrança de falta e obrigou o goleiro adversário a realizar uma difícil defesa. Seria o primeiro tento de Juan Sforza com a camisa cruzmaltina.

"Foi uma lástima, mas tudo bem. Tínhamos treinado durante a semana com o Dimitri (Payet), Galdames, Puma (Rodríguez)... E chegou a minha vez. Eu finalizei bem, mas o goleiro fez ainda melhor", declarou o argentino, com pesar.

Com Sforza à disposição, o próximo compromisso do Vasco será contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. A partida ocorre às 21 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio do Maracanã.

"As expectativas são sempre as mesmas: dar tudo durante a semana, analisar o rival e fazer o melhor possível, sabendo que o clássico será uma partida especial, que eu já quero jogar e estou feliz que se aproxima", afirmou.