Julio Furch está próximo de se tornar 10º maior artilheiro estrangeiro do Santos

Na última sexta-feira (26), o Santos venceu o Avaí, na Ressacada, por 2 a 0, em jogo válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Julio Furch, artilheiro da equipe na temporada com quatro gols, marcou o segundo tento, aos 34 minutos da etapa complementar.

Assim, com sete redes balançadas, o argentino empata com o camaronês Joel como 11º maior artilheiro estrangeiro do Peixe. Furch, agora, caso faça mais um gol, igualará Montillo, décimo lugar, que tem oito gols, quando defendeu o Alvinegro entre os anos de 2013 e 2014.

Antes de cravar contra o Avaí, Julio Furch tinha marcado pela última vez no confronto contra a Inter de Limeira, pela 12ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, no jogo disputado na Vila Belmiro, o Santos venceu por 3 a 2, com dois gols do argentino, sendo um de pênalti, e um de Cazares. Ambos os gols dos visitantes foram feitos por Diego Quirino.

Pela quarta rodada da Série B, o Santos volta aos gramados apenas no dia 6 de maio, segunda-feira, quando encara o Guarani, na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília).

Confira a lista dos 10 maiores artilheiros estrangeiros da história do Santos:

1º: Carlos Sánchez (URU), com 32 gols (2018 a 2021)

2º: Copete (COL), com 26 gols (2016 a 2021)

3º: Soteldo (VEN), com 21 gols (2019 a 2021)

4º: Echevarrieta (ARG), com 20 gols (1942 e 1943)

5°: Maurício Molina (COL), com 17 gols (2008 e 2009)

6º: Molina (ARG), com 13 gols (1940)

7º: Miralles (ARG), com 12 gols (2012 e 2013)

8º: Mendoza (COL), com 10 gols (2023)

9º: Derlis González (PAR), com 9 gols (2018 a 2020)

10º: Montillo (ARG), com 8 gols (2013 e 2014)

