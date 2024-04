Com atletas do sub-17, Grêmio finaliza preparativos para o jogo contra o Athletico-PR

Na tarde desta terça-feira, o Grêmio treinou pela última vez antes do confronto diante do Athletico-PR, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos visam recuperação no campeonato, já que perderam na estreia. O elenco realizou atividades físicas e um trabalho técnico em campo reduzido, com reforço dos atletas do sub-17 do Imortal.

ESTREIA EM CASA! ?? Amanhã é dia do nosso primeiro desafio na @todosnaarena pelo #Brasileirão2024. Cada jogo, um passo que damos juntos nessa jornada em busca do tricampeonato. Te esperamos aqui!#GRExCAP pic.twitter.com/iyZFwYsvA2 ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 16, 2024

Os trabalhos no CT Luiz Carvalho começaram no Campo 3, com um aquecimento e sequências de exercícios físicos, orientados pela equipe de preparação física. Após a ativação, os atletas que não atuaram em boa parte do duelo contra o Vasco da Gama, no último domingo, foram para campo em uma atividade técnica comandada pela comissão do treinador Renato Portaluppi, em campo reduzido, com um trabalho técnico recreativo.

A equipe sub-17 também esteve no CT e ficou à disposição do técnico do Tricolor. Foram chamados os atletas Vitor Ramon (laterais direitos), Murilo e Luís Eduardo (zagueiros), Luan (lateral esquerdo), Smiley (volante), Thiago (meio-campista), Jefferson, Gabriel Mec e Roger e Lucca (atacantes).

Grêmio e Athletico-PR jogam, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio.